Workshop de astronomie la Casa Corpului Didactic Sălaj

Casa Corpului Didactic Sălaj a găzduit workshopul de astronomie „Orizonturi Științifice”, un eveniment dedicat răspândirii cunoașterii și adevărului științific. Cadrele didactice sălăjene au avut ocazia să descopere informații prezentate de fotograful Robert Barna, eleva Maria Moldovan, meteorologul Sergiu Pavel și profesorul Marius-Mirel Matyas.

Robert Barna, fotograf amator pasionat de astrofotografie, a prezentat o mini-expoziție cu unele dintre cele mai reușite lucrări ale sale. Fotografiile surprind atât fenomene meteo extreme, cât și frumuseți ale cosmosului, de la Aurora boreală până la stele și galaxii îndepărtate.

Maria Moldovan, elevă a Colegiului Național „Silvania” din Zalău și olimpică internațională la geografie, a vorbit despre fenomenele astronomice ale toamnei. Printr-o prezentarea dinamică a reușit să capteze interesul celor prezenți.

Meteorologul Sergiu Pavel a vorbit despre proiectul Severe Weather Alert Sălaj (SWAS), un grup de voluntari care aduc informații actualizate desre prognozele meteo și avertizează fenomenele extreme ce cuprind județul.

Marius-Mirel Matyas, profesor de matematică la Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” din Zalău și director al Casei Corpului Didactic Sălaj a prezentat Experimentul lui Eratostene de măsurare a circumferinței Pământului. Prin acesta, cu multiple valențe educaționale și o puternică componentă STEM, este intenționată o colaborare cu școlile partenere în vederea realizării unui proiect educațional.