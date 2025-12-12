Scrisoare deschisă: Tratament diferențiat la Primăria Zalău

Către,

Redacția cotidianului „MAGAZIN SALAJEAN”

Stimată redacție, subsemnatul Cherecheș Andrei Octavian, cu domiciliul în municipiul Zalău, str. Ion Creangă nr. 8, județul Sălaj, vă adresez următoarea

S C R I S O A R E D E S C H I S Ă

Situația de fapt

Subsemnatul, în calitate de coproprietar, împreuna cu soția, al imobilului situat în Zalău, nr. cadastral 60242, înscris în CF nr. 60242, am formulat în temeiul art. 7 din Legea nr. 554/2004, o contestație/plângere prealabilă împotriva Certificatului de Urbanism nr. 1011 din 28.10.2025, emis de Primăria Municipiului Zalău, având în vedere considerentele prezentate în cele ce urmează:

Am solicitat emiterea certificatului de urbanism spre informare, în vederea vânzării terenului înscris în CF nr. 60242 Zalău, nr. cad. 60242, iar certificatul emis in data de 28.10.2025, având numărul 1011, impune în mod neîntemeiat și nejustificat, elaborarea unui PUZ, deși:

a) alte terenuri din aceeași zonă și pe aceeași categorie urbanistică au primit certificate de urbanism fără o astfel de condiție;

b) terenul nostru are accesul direct dintr-un drum public asfaltat, deja existent, pe partea cealaltă a drumului existând case vechi, toate utilitățile existând la limita proprietății (apa, canalizare, curent, gaz);

c) nu solicitam niciun regim derogatoriu sau schimbare de funcțiune fata de reglementari

d) elaborarea unui PUZ nu este prevăzuta ca fiind necesara prin Planul Urbanistic General al municipiului Zalău, aprobat prin HCL 98/2023

e) certificatul de urbanism pentru informare nu poate servi pentru obținerea mai departe a autorizației de construire, fiind necesar un nou certificat de urbanism în vederea construirii/modificării interioare/branșament etc.

În aceste condiții, consideram ca ne aflam în situația unui tratament discriminatoriu și abuz administrativ, contrar principiilor legalității și egalității în fața autorităților publice.

Motivele de nelegalitate, disproporționalitate și abuz administrativ

Tratament diferențiat și lipsa de egalitate în fața autorității

1. În aceeași zonă, pentru imobile similare, Primăria a emis certificate de urbanism fără a cuprinde prevederi privind obligativitatea existentei unui PUZ, ceea ce constituie o încălcare a:

– art. 16 din Constituție – Egalitatea în drepturi: „(1) Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări.”

– Titlului III – Principiile generale aplicabile administrației publice – art. 7 din Codul administrativ (OUG 57/2019) – Principiul egalității, potrivit căruia „Beneficiarii activității autorităților și instituțiilor administrației publice au dreptul de a fi tratați în mod egal, într-o manieră nediscriminatorie, corelativ cu obligația autorităților și instituțiilor administrației publice de a trata în mod egal pe toți beneficiarii.

– art. 31 si 32 din Legea nr. 350/2001 – unitatea și coerența reglementărilor urbanistice.

2 – Certificatul emis pentru terenul deținut introduce o condiție suplimentară nejustificată, creând o discriminare evidentă ce intră sub incidența prevederilor OG 137/2000, republicată, privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare.

3 – pentru terenurile din Livada Meseș a fost întocmit PUZ de către Primăria Zalău, iar pentru cele din Dumbrava Nord – zona CET nu a fost solicitat PUZ de la proprietari, existând tot PUZ-ul întocmit la nivelul Primăriei Zalău.

Terenul este viabil pentru construire făra PUZ, întrucât:

– are acces direct la un drum public existent și asfaltat, conform art. 6 lit. a) din Legea nr. 50/1991;

– toate utilitățile sunt la limita proprietății, ceea ce exclude necesitatea unei reglementari urbanistice suplimentare, elaborarea PUZ-ului pentru parcela deținută nefiind prevazută în PUG.

– există reglementări urbanistice în PUG existent, condiția PUZ fiind astfel fără obiect și fără fundament tehnic.

Impunerea PUZ-ului este nemotivată și contrară legii

Prin inserarea mențiunii privind elaborarea unui PUZ, certificatul de urbanism și-a pierdut caracterul de simplu act de informare

Legea nr. 350/2001 stabilește situațiile în care PUZ este obligatoriu. Niciuna nu se aplica terenului deținut, întrucât nu se solicită modificări de funcțiune, indicatori urbanistici sau reorganizări parcelare, terenul fiind poziționat la drum asfaltat.

Certificatul emis nu conține justificare tehnică, justificare urbanistică, argumente privind incompatibilitatea cu RLU existent, încalcându-se Normele metodologice de aplicare a Legii 50/1991, care obligă autoritatea să motiveze condițiile impuse.

Prin urmare, certificatul încalcă art. 36 din Normele Legii nr. 50/1991, care obligă autoritatea să motiveze condițiile impuse.

Efect direct: terenul devine nevandabil, proprietatea este grav afectată

Condiția impusa face terenul:

– greu vandabil;

– devalorizat artificial;

– imposibil de folosit într-un termen rezonabil.

Costurile unu PUZ (de ordinul a mii – zeci de mii de euro) și durata de 12-18 luni, îngrădesc dreptul de dispoziție asupra proprietății, contravenind:

– art. 44 din Constituție;

– art. 1 Protocol 1 CEDO.

Aceasta afectare economică excesiva, fără fundament legal, reprezintă totodată, în opinia noastră, un abuz de putere.

Nepotrivirea între scop si mijloc – condiție arbitrară

Prin impunerea unui PUZ fără motivare, autoritatea publica a acționat contrar:

– principiului proporționalității – Legea nr. 50/1991;

– principiului legalității și principiul egalității – TITLUL III, art. 6 si 7 din Codul Administrativ și principiul motivării actelor administrative;

III. Solicitări

Având în vedere argumentele de mai sus, solicităm:

Revocarea condiției privind obligativitatea elaborării unui PUZ, ca fiind nelegală, nemotivată și discriminatorie. Emiterea unui Certificat de Urbanism de informare revizuit, conform reglementărilor urbanistice aplicabile altor proprietari din zonă.