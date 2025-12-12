Un procuror sălăjean, printre susținătorii magistraților care au vorbit în documentarul Recorder

Coordonatorul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Sălaj, procurorul Dan Bubuiug, figurează pe lista publică a magistraților care îi susțin pe procurorii și judecătorii care au vorbit în documentarul celor de la Recorder, lista fiind publicată ieri de presa centrală după apariția acesteia în mediul online. În mesaj se arată că „tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol”. „Având în vedere repercusiunile ce se preconizează cu privire la colegii noștri Laurențiu Beșu și Raluca Moroșanu, dar si mesajele contradictorii publicate de Sectia pentru Judecatori si Sectia pentru Procurori, facem următoarele precizări. Ne exprimăm public solidaritatea cu magistrații care au avut curajul de a sesiza problemele și presiunile din sistemul de justiție. Adevărul și integritatea nu trebuie sancționate, ci protejate. Tăcerea nu este o opțiune atunci când valorile profesiei sunt puse în pericol. Totodată, subliniem că aspectele semnalate de colegii mai sus menționați nu sunt izolate. Disfuncționalități profunde și sistemice persistă, iar asumarea lor este esențială. Justiția are nevoie nu doar de curaj, ci și de o reformă reală, onestă, pentru a putea rămâne liberă, dreaptă și credibilă — în slujba cetățeanului”, este mesajul de susținere publicat pe rețele de socializare.

Lista este următoarea:

Mihaela Niță – Curtea de Apel București

Ruxandra Grecu – Curtea de Apel București

Mariana Constantinescu – judecator pensionar CAB

Cristina Craiu – judecator pensionar CAB

Veronica Găina – judecator pensionar CAB

Sorina Marinaș – Curtea de Apel Craiova

Andrei Bodean – Parchetul militar de pe lângă Curtea Militara de Apel

Antonia Diaconu – DIICOT ST Pitești

Valentin Teodorescu – DIICOT ST Ploiești

Ioan Fundătureanu – Curtea de Apel Pitești

Pîrlea Alexandru Claudiu -PT Suceava

Maria Rădulescu – Judecătoria Ploiești

Achiței Dragoș Bogdan – Tribunalul Prahova

Ardelean Cristian – PT Bihor

Ciprian Cosniță – Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj

Ciprian Man – Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj

Ciprian Puie – Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj

Dornici Viorel – Parchetul militar de pe lângă Tribunalul Militar Cluj

Cătălina Padeanu – Curtea de Apel Craiova

Lăncrănjan Alexandra – PICCJ

Cosmin Iordache – procuror

Raluca Mirică – PICCJ

Ionela Bălan – DNA

Ramona Jardieanu – DNA

Mihaela Beldie – procuror

Mihai Ghica – CA Cluj

Marius Vâlcu – PICCJ

Marius Vartic – fost procuror DNA

Sortan Monica – CA Cluj

Răzvan Alexandru Bara – PT Brașov

Ramona Mungiu – PCAB

Raluca Gheorghe – DNA

Liviu Cîrneciu-Tribunalul Covasna

Alexandra Dordea-DIICOT

Marian Clement Virgil-PJ Gherla

Arpinte Nicoleta-procuror pensionar

Deliuș Laura-PJ Sector 1

Iulian Nica-PM Cluj

Carnariu Bianca Diana-DIICOT ST Satu Mare

Ioan Amariei-procuror

Palaghia Monica-PMTM Iași

Nicolae Carlescu-procuror

Cătălina Stoian-PCAB

Morar Ciprian-PT Bihor

Sas George Florin-DIICOT

Cristian Jarca-PJ Oradea

Sorin Beteringhe-PCA Oradea

Moroiu Laura-Tribunalul Neamț

Cristi Danileț-judecător pensionar

Ioana Maria Câmpean-Tribunalul Timiș

Lavinia Rus-procuror

Ana Mureșan-PICCJ

Daniel Florin Ungureanu-PCA Ploiești

Cazac Anca-Tribunalul pentru Minori și Familie Brașov

Mateescu Mihaela-PJ Brașov

Dumitru Alexandra-Judecătoria Cluj

Antonia Novitchi-Tribunalul Timiș

Pîrvu Ana Maria-PT București

Andrei Doncea-PJ Cornetu

Ursuț Cristian-PJ Buftea

Andreea Luca-PJ Buftea

Andrei Cristian-PJ Buftea

Claudiu Eduard Corobană-Tribunalul București

Radu Ganea-PJS 2

Diac Ana Maria-PTB

Ancuța Ailene-Tribunalul Iași

Mirtha Elena Meleaca – CA Craiova

Mihai Negulescu – DIICOT

Emanuel Mihoc- PT Sibiu

Anda Ungurean – Tb Botoșani

Mihaela Bojin – Tb Brașov

Bocai Tudor Florin – PT Hunedoara

Anca Boeriu DIICOT

Maria Rîmniceanu -DIICOT

Lilișor Câțu – DIICOT

Cătălin Moraru – DIICOT

George Gavrilă – DIICOT

Florea Sanda Cristina – PT Ilfov

Codreanu Alexandru – PT Brașov

Baciu Maria Magdelena – PJs1

Tisu Cristina – PT Bihor

Rarinca Felicia Tincuta – Tb Brașov

Nanu Vladimir – DIICOT

Monica Cornea – PT București

Cristea Emilia – PT București

Daniel Giorgian – PT București

Ungurean Andreea Elisabeta – jud Cluj Napoca

Sadîc Zafer – Pt Constanța

Sava Diana – Jud Brașov

Pîslaru Doina – DIICOT

Alexandra Crina Tanasa – Tb pentru minori și familie Brasov

Negulescu Raluca – DIICOT

Raducu Mihai – DIICOT

Răducu Mădălina – DIICOT

Simion Daniel – PJ Iași

Mitrofan Iuliana Floarea – Tb Bistrița Năsăud

Vasut Claudia Diana – PJ Oradea

Soltan Alexandru – PICCJ

Ungureanu Cerasela – procuror pensionar

Alma Dundev – PT Mureș

Claudiu Dorian Statache – PJ Brașov

Cerbu Mircea Theodor – Jud Brașov

Cristina Moisa – CA Brașov

Zârnă Ioana Artemiza – PJ Buftea

Cosmin cristescu – DIICOT

Corina Dinică – DIICOT

Cristina Dufour- DIICOT

Paiuși Marius – PCAB

Adriana Alexe – PICCJ

Cosntantin Mîndroceanu – PJ Buftea

Radu Emilia – Pj Buftea

Minea Grigoraș Cristina Florentina – Pj Buftea

Ana Maria Păun – Pj Buftea

Ștefăniță Gogea DIICOT

Tudor Filip – PJ s6

Alexe Adriana – PICCJ

Tudor Vasiu – PT Mureș

Cristina Gogea – CA Brașov

Iulia Crișan – PJ s4

Bogdan Niculescu – DIICOT

Cosmin Puiulescu – DIICOT

Rus Bogdan Florin – PJ s4

Iordache Irina – PJ s1

Dan Bubuiug – DIICOT

Adrian Țîrlea – PTB

Alexandra Pop- PJ Brașov

Gherghina Alina Nicoleta -PJs6

Dinga Adrian – PJ Iași

Marius Borta – PJ s4

Ioana Vlaston – PT București

Bucșă Nicoleta – PJ Iași

Alexandru Ghinea – PT București

Andrei Iustin Costel – PJ Sibiu

Andreea Vișan – PJs6

Zlate Nadia – DNA

Enescu George – DIICOT

Valeriu Iordache – PT Argeș

Alina Andrițoiu – PICCJ

Ancuța Andrițoiu – PCA Brașov

Căpăstraru Mila Ramona – PJs3

Constantin Botea – PJs6

Vlad Crăciun – PT București

Ioana Pasculet – CA Cluj

Florin Zeres – Tb Sibiu

Violeta Andrei – DIICOT

Dumitru Alexandru Daniel – PJ Buftea

Bradea Vlad – DIICOT

Botea Raluca Cristiana – procuror pensionar

Oana Bunea – CA Timiș

Scorta Robert – PMTMT

Florentina Ivăncioiu – București

Radu Dusa – CA Cluj

Vlad Alexandru Bențan – DIICOT

Ioan Gaga – președintele Tribunalului Cluj – sălăjean la origine

Cosmin Constantin Andrei – Făgăraș

Tokos Lehel – DIICOT

Ghenu Andreea – DNA

Simona Stefăniu – DIICOT

Teona Gabriela Boteanu – Tb Cluj

Ibănescu Larion Alexandra – PT Vaslui

Maria Filip – Tb specializat Cluj

Bogdan Ștefăniu – DIICOT

Todea Laurențiu – PT Timiș

Pop Ciprian – PJ Luduș

Vîlceanu Florin – Tb București

Silvia Pietraru – PT Argeș

Constantin Grăjdeanu – PT Bacău

Taghiev Ramona – PCA Bacău

Antaloae Ovidiu – Oltenița

Alexandru Marin – PT București

Șerban Viorel – PCAB

Felicia Vlad – PCA Brasov

Corina Dragu – PCA Brasov

Ioana Nicoară – PMT Cluj

Roșca Anda Elena – Cluj

Iulia Ianovici- PT Satu Mare

Baldea Diana – procuror pensionar

Ramona Zglimbea – judecător pensionar