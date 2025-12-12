Performanțe deosebite pentru sportivii Clubului Sportiv Municipal Zalău

În anul competițional 2025, sportivii legitimați la Clubul Sportiv Municipal Zalău au obținut rezultate deosebite în competițiile organizate la nivel național. Sportiva Margareta Hidigan a obținut locul II la Campionatul Național de Box Feminin – seniori și locul II la Cupa României de Box Feminin – seniori. Antrenorul sportivei este Adrian Popuțea. Rezultate semnificative a obținut și sportiva Maria Szatmari, aceasta fiind antrenată tot de Adrian Popuțea. Maria s-a clasat pe locul II la Campionatul Național de Box Feminin – seniori și pe poziția a III-a în Cupa României de Box Feminin – seniori, sportiva acumulând 22 de puncte. Paul Magdaș, sportiv antrenat de Adrian Popuțea, s-a poziționat pe locul III la Campionatul Național de Box Masculin – seniori, acesta acumulând 10 puncte. Alissa Bușe este antrenată tot de Adrian Popuțea, iar la Campionatul Național de Box Feminin – tineret a obținut locul I cu 10 puncte. Sportivul Luis Pop a marcat locurile II și III la Campionatul Național de Box Masculin – cadeți, respectiv la Cupa României de Box Masculin – cadeți și a devenit component al Lotului Național de Cadeți. Antrenorul sportivului este Adrian Popuțea. Alexandra Kallos, antrenor Adrian Popuțea, s-a poziționat pe locul II la Campionatul Național de Box Feminin, iar sportiva Patricia Felecan, pregătită de același Adrian Popuțea, s-a clasat pe locurile II și III la Campionatul Național de Box Feminin – cadeți, respectiv în Cupa României de Box Feminin – cadeți.

Sportiva Fazakas Adriana, pregătită de Adrian Popuțea, a bifat locul III la Campionatul Național de Box Feminin – juniori, iar Taniei Țurcaș i-a revenit locul III la Campionatul Național de Box Feminin – juniori, de pregătirea sportivei ocupându-se apreciatul antrenor Adi Popuțea, acesta fiind și cel care l-a antrenat și pe Vaszi Florin, sportivul ocupând locul III la Campionatul Național de Box Masculin – cadeți și locul III la Cupa României de Box Masculin – cadeți. Sportivul Rareș Oros, antrenat de Petruț Moigrădean, s-a situat pe primul loc la Campionatul Național – individual cadeți (lupte libere), iar sportivul Gabriel Crișan, pregătit de Cristian Crișan, a obținut locul I la Campionatul Național – individual cadeți (lupte libere). Carina Boldan, sportivă pregătită de Petruț Moigrădean, a obținut locul I la Campionatul Național – individual cadeți (lupte libere). Răzvan Pășcuț a bifat poziția secundă la Campionatul Național – individual cadeți (lupte libere), tânărul fiind pregătit de Petruț Moigrădean. Lista sportivilor cu rezultate deosebite continuă cu Amalia Mirea, antrenor Adrian Popuțea, sportiva clasându-se pe locul III la Campionatul Național de Box Feminin – cadeți. Mara Baciu s-a poziționat pe locul III în Campionatul Național de Box Feminin, Andrei Berar a obținut poziția a III-a în Cupa României la Box Masculin – cadeți, iar Pusok Karla a marcat locul III în Cupa României la Box Feminin – cadeți, toți cei trei sportivi fiind pregătiți de Adrian Popuțea. Sportiva Maria Părău, antrenată de Cristian Crișan, a obținut locul III la Campionatul Național Individual de Lupte Libere – cadeți. Felicitări tuturor!