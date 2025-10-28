Scumpirile la pompă revin în forță, după șirul de ieftiniri din octombrie

Cu toate că prețurile la pompă dădeau semne bune de ieftinire în luna octombrie, scumpirile lovesc din nou în buzunarele șoferilor sălăjeni. Dacă în primele trei săptămâni ale lunii au fost înregistrate șapte ieftiniri, atât pentru litrul de benzină, cât și pentru cel de motorină, începând din 24 octombrie, costurile pentru carburanți au fost majorate din nou în stațiile de alimentare Petrom.

Cea mai recentă scumpire a avut loc în 28 octombrie, motiv pentru care șoferii scot cu patru bani mai mult pentru benzină și motorină. Aceasta marchează cea de-a treia creștere de preț în doar patru zile.

În stațiile de alimentare Petrom din Sălaj, costul afișat marți dimineață pentru un litru de motorină standard era de 7,64 lei, iar pentru litrul de benzină standard, costurile variau între 7,45 și 7,47 lei.

În alte orașe din România, carburanții sunt mai ieftini cu un ban, iar în unele, motorina standard costă chiar și 7,59 lei. Într-o stație Petrom din București, litrul de benzină standard ajunge la 7,43 lei, iar cel al motorinei la 7,63 lei, potrivit unei monitorizări realizate de economedia.ro.

Astfel, în doar câteva zile, atât litrul de motorină, cât și cel de benzină, este mai scump cu 12 bani. Vineri, 24 octombrie, prețurile au crescut cu patru bani, urmând ca sâmbătă să aibă loc încă o majorare similară a costurilor.

Acestea sunt doar o parte dintre scumpiri. La începutul anului viitor, prețurile la pompă vor fi din nou mai mari, odată cu majorarea accizelor. Potrivit estimărilor, benzina îi va costa pe șoferi cu aproximativ 34 de bani mai mult, iar pentru motorină, aceștia vor plăti cu circa 30 de bani în plus.