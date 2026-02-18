Scăderea preţurilor şi creşterea costurilor afectează fermele autohtone de porci

Asociaţia Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) trage un semnal de alarmă privind situaţia critică a fermelor autorizate de creştere a porcilor din ţara noastră, afectate grav de scăderea accelerată a preţurilor de vânzare, în timp ce costurile producţiei sunt în continuă creştere, transmite un comunicat de presă remis redacţiei.

Potrivit datelor Comisiei de Clasificare a Carcaselor din România, în săptămâna 5 din 2026 (26 ianuarie – 1 februarie), preţul mediu al porcului în viu a coborât la 4,95 lei/kg la poarta fermei, cu o tendinţă clară de scădere. În acelaşi timp, costul real de producţie depăşeşte 6,5 lei/kg, diferenţă care generează pierderi importante pentru producători, notează documentul.

Preşedintele APCPR, Adrian Balaban, avertizează că „aceasta nu este o fluctuaţie normală de piaţă, ci o prăbuşire care pune în pericol existenţa fermelor româneşti”.

În ultimii opt ani, pe fondul evoluţiei pestei porcine africane, ţara noastră a reuşit să acopere doar 20-40% din consumul intern de carne de porc. Deşi peste 70% dintre consumatori preferă carnea de porc românească, conform unui studiu realizat pentru APCPR în 2025, majoritatea nu o pot identifica uşor la raft sau nu o găsesc constant în magazine.

Asociaţia indică drept principale cauze ale dezechilibrului actual presiunea masivă a importurilor, în special din state afectate recent de pesta porcină africană, precum Spania, dar şi lipsa unui preţ de referinţă naţional, comparabil cu cel existent în alte ţări europene, cum sunt Germania sau Spania, menţionează APCPR.

Un alt factor major îl reprezintă piaţa neautorizată, estimată la aproximativ 604.000 de capete în 2025, cu peste 330.000 mai mult decât în anul precedent, potrivit datelor provizorii ale INS. Comercializarea porcilor în afara circuitului fiscal şi sanitar-veterinar afectează direct fermele comerciale care respectă reguli stricte de siguranţă alimentară, mai transmite comunicatul.

Costurile ridicate generate de măsurile obligatorii de biosecuritate, alături de imposibilitatea exportului din cauza focarelor persistente de pestă porcină africană, limitează sever capacitatea fermelor româneşti de a-şi valorifica producţia.

„Fermele româneşti nu pot face comerţ intracomunitar sau export, nici măcar către Republica Moldova, în timp ce România importă carne de porc şi porci vii pentru abatorizare”, subliniază Balaban.

Reprezentanţii APCPR avertizează că, în lipsa unor măsuri rapide şi a sprijinului din partea procesatorilor şi retailerilor, închiderea fermelor va deveni inevitabilă. Redeschiderea acestora presupune investiţii foarte mari, greu de susţinut, iar consecinţele vor fi resimţite atât în mediul rural, prin pierderea locurilor de muncă, cât şi de consumatori, prin creşterea dependenţei de importuri şi majorarea preţurilor la raft, precizează comunicatul.

În acest context, APCPR a lansat o dezbatere privind etichetarea corectă a cărnii de porc româneşti şi campania „Porcul românesc bine crescut”, menită să sprijine producţia locală.

Asociaţia face apel la consumatori să aleagă carne de porc provenită din fermele româneşti şi la partenerii din retail şi procesare să susţină fermierii autohtoni prin politici de achiziţie echilibrate, se arată în comunicat.

„Alegerea informată a cărnii de porc româneşti nu este doar o chestiune de gust, ci şi un sprijin real pentru economia locală şi pentru familiile care depind de acest sector”, mai transmite asociaţia.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro