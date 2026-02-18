David Popovici, desemnat cel mai bun sportiv al anului 2025 în Balcani

Înotătorul David Popovici a câştigat, luni, sondajul agenţiei de ştiri bulgare (BTA) pentru titlul de sportivul anului 2025 în Balcani, potrivit news.ro.

Baschetbalistul sârb Nikola Jokic a terminat pe locul al doilea, iar halterofilul bulgar Karlos Nasar s-a clasat pe locul al treilea şi a primit premiul special al BTA pentru un sportiv bulgar din Balcani.

Sondajul tradiţional a inclus voturile agenţiilor naţionale de ştiri din regiune.

Popovici, care a devenit campion mondial la 100 m şi 200 m stil liber, a obţinut 70 de puncte şi a câştigat premiul pentru a doua oară după 2022.

Jokic s-a clasat pe locul al doilea cu 46 de puncte după un alt sezon puternic în NBA cu Denver Nuggets, îmbunătăţind mai multe recorduri ale ligii.

Halterofilul bulgar Nasar a obţinut 41 de puncte după un alt an excelent. El a câştigat titlul mondial în categoria până la 94 kg cu un record mondial la aruncare şi titlul european în categoria 96 kg, stabilind recorduri mondiale la aruncare şi la total.

Baschetbalistul Giannis Antetokounmpo a terminat pe locul patru, cu 39 de puncte.

Schioarea alpină croată Zrinka Ljutic s-a clasat pe locul cinci, cu 35 de puncte. Ea a obţinut trei victorii în Cupa Mondială şi a câştigat Micul Glob de Cristal la slalom.

Atletul grec Emmanouil Karalis a terminat pe locul şase, cu 33 de puncte. El a devenit campion european în sală la săritura cu prăjina şi a câştigat, de asemenea, medalii de argint la Campionatele Mondiale în aer liber şi în sală.

Jucătorul de baschet Alperen Sengun s-a clasat pe locul şapte, cu 30 de puncte. El a fost o figură cheie pentru echipa Turciei, care a câştigat argintul la EuroBasket 2025. Sengun a fost numit în echipa turneului şi a jucat, de asemenea, în All-Star Game-ul NBA.

Judoka kosovară Distria Krasniqi a terminat pe locul opt, cu 24 de puncte. Ea a devenit campioană europeană şi vicecampioană mondială la categoria până la 52 kg.

Jucătorul bulgar de volei Aleksandar Nikolov s-a clasat pe locul nouă, cu 23 de puncte. El a fost cel mai bun marcator la Campionatul Mondial, unde Bulgaria a câştigat medalii de argint, şi a fost numit cel mai bun jucător al turneului.

Canotorul grec Stefanos Ntouskos a ocupat locul 10. El este campion mondial şi vicecampion european la canotaj individual.

