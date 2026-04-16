Sărbătoare la Someș-Guruslău. Îndrăgita Sava Negrean Brudașcu, printre invitații de onoare

Sălăjenii sunt invitați duminică, 19 aprilie, la o adevărată sărbătoare găzduită de Căminul Cultural din satul Someș-Guruslău. Începând cu ora 17 va începe evenimentul intitulat „Obiceiuri și tradiții în satele de pe Valea Someșului, la Duminica Tomii”. Spectacolul este organizat de Centrul de Cultură și Artă Sălaj, Primăria Năpradea, Asociația Culturală „Cristina” și Muzeul din Someș-Guruslău. Pe scenă vor urca Sava Negrean Brudașcu, Rodica Pop Seling, Ansamblul Vocal „Cristiana”, Robert Ciurte, și Ansamblul Folcloric „Meseșul”.

