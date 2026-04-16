Chirii reduse în piața centrală din Zalău

Consilierii locali au aprobat în ultima ședință de Consiliu Local reducerea valorii chiriilor pentru spațiile disponibile în piața centrală din oraș, locul unde se desfășoară activități de comerț cu legume, fructe, brânzeturi, flori și alte produse sau servicii. Reducerea este una majoră și vine să stimuleze închirierea spațiilor disponibile mai ales la etajul clădirii care găzduiește piața. Scăderea este de peste 60 la sută și se aplică spațiilor care dispun de utilități contorizate separat.

