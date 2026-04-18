Sălajul, între ascensiunea AUR și reținerea electoratului

Barometrul Poll/Int, realizat de Agenția de Rating Politic (ARP), arată o schimbare importantă în ceea ce privește preferințele românilor pentru partidele politice. Opoziția pare să prindă un avânt tot mai mare, iar partidele de la putere pierd teren. La nivelul județului nostru, trendul se resimte și aici, potrivit estimărilor.

Datele agenției arată și încrederea pe care o au românii în politicieni, iar la ora actuală nu există lideri cu popularitate solidă care să depășească propriile bazine electorale. George Simion este politicianul cu cea mai mare încredere, cu 31,3%, urmat de președintele Nicușor Dan, ce se bucură de încrederea a 24,2% dintre români, și premierul Ilie Bolojan, cotat cu 21,8%.

În ceea ce privește partidele, primul clasat în intenția de vot este AUR, bucurându-se de încrederea a 35,8% dintre votanți, urmat de social-democrați, cu 17,2%, apoi de liberali și USR. Cât despre partidele din opoziție, acestea ajung să depășească 45% din voturile exprimate în cadrul unor eventuale alegeri parlamentare.

Un detaliu nou în astfel de sondaje de opinie îl reprezintă intenția de vot defalcată pe județe.

Potrivit datelor, AUR trece pragul de 40% în mai multe județe, cele mai multe din sudul țării, precum Călărași (42,6%) sau Ialomița (41,2%). La polul opus, cele mai mici intenții de vot pentru partidul condus de Simion se înregistrează în Harghita (16,4%) și Covasna (20,3%).

Sălăjenii ar vota cu AUR în proporție de 28,4%, județul aflându-se printre cele cu cele mai reduse scoruri la nivel național. Raportat la rezultatele alegerilor parlamentare din decembrie 2024, când formațiunea condusă de Simion a obținut 12,67% din voturile exprimate, în prezent ar obține mai mult decât dublu.

Potrivit ARP, acesta este rezultatul stresului politic și social ridicat și al lipsei de alternative.