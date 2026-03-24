Săpături arheologice în centrul Zalăului

În perioada 25 – 27 martie 2026 se vor desfășura lucrări de săpătură pentru realizarea diagnosticului arheologic intruziv aferent obiectivului de investiții „Parcare subterană cu 300 de locuri în municipiul Zalău, str. Parcului”. Lucrările sunt efectuate de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău.

Intervențiile vor avea loc etapizat, doar pe anumite tronsoane ale parcării, astfel încât să fie afectat un număr cât mai redus de locuri de parcare.

M. S.