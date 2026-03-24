Dezbatere la Primăria Zalău. Se închid sălile cu jocuri de noroc?

O dezbatere constructivă și necesară, cred eu, a avut loc la începutul acestei săptămâni la Primăria Zalău. În discuție au fost sălile de jocuri de noroc. Prin această dezbatere, municipalitatea a vrut să ia un prim puls al zălăuanilor cu privire la funcționarea acestor săli de jocuri de noroc. Au participat primarul – Florin Florian, viceprimarii – Călin Forț și Nicolae Fazakas, prefectul – Claudiu Bîrsan, inspectorul școlar general al Inspectoratului Școlar Sălaj – profesorul Gheorghe Bancea, directorul Direcției de Sănătate Publică Sălaj – Radu Buciuman, directorul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj – Adina Mesaroș, reprezentanți ai asociațiilor de părinți, elevi, profesori, directori de școli, dar și deținătorii și coordonatorii unor firme cu activități în domeniul jocurilor de noroc.

Păcănelele, încotro?

Toate părțile și-au prezentat punctele de vedere cu privire la jocurile de noroc. Interesantă a fost poziția celor care dețin firme în domeniul jocurilor de noroc. Potrivit acestora, închiderea sălilor clasice de jocuri nu va face altceva decât să trimită această activitate în mediul virtual, acolo unde controlul este dificil pentru adolescenți. „Eu sunt reprezentantul unei firme care activează în domeniul jocurilor de noroc fizice, într-un spațiu amenajat. Am zeci de angajați, plătesc salarii, achit taxe și impozite. Dacă sunt închise aceste săli nu faceți altceva decât să duceți toată această poveste în mediul online. Oricum acolo se îndreaptă lucrurile. În jocurile de noroc din mediul online, controlul este dificil dacă nu chiar imposibil. Dar alcoolul, tutunul, jocul la Loteria Româna, cu ele ce facem? Acestea nu cauzează dependență? De ce nu retragem de la vânzare alcoolul, țigările? Nu e aceeași poveste? Cred că educația ocupă un rol esențial aici”, a declarat unul dintre patronii din domeniu prezenți la eveniment.

Ce spun autoritățile

Potrivit prefectului județului Sălaj, Cristian Claudiu Bîrsan, evenimentul a oferit un cadru deschis de dialog asupra impactului pe care aceste activități îl pot avea la nivel social și economic. În cadrul discuțiilor au fost prezentate atât argumente în favoarea desfășurării acestor activități, cât și puncte de vedere care au evidențiat necesitatea unei abordări prudente, orientate spre limitarea efectelor negative și protejarea comunității. Instituția Prefectului a subliniat importanța unui cadru de reglementare bine definit, coerent și adaptat realităților locale, care să asigure un echilibru între libertatea economică și responsabilitatea față de impactul social. Totodată, a fost evidențiată necesitatea ca deciziile în acest domeniu să fie fundamentate pe criterii clare, care să aibă în vedere, în primul rând, interesul public și siguranța comunității. Decizia privind nivelul și condițiile de autorizare a activităților de jocuri de noroc revine Consiliului Local, care va analiza toate punctele de vedere exprimate și va stabili direcțiile de reglementare în acord cu nevoile comunității, reflectând totodată modelul de dezvoltare și valorile pe care dorește să le consolideze la nivel local. La rândul său, inspectorul școlar general – profesorul Gheorghe Bancea, a atras atenția asupra nevoii de educație în privința riscurilor pe care le presupun jocurile de noroc, dar și asupra respectării cu strictețe a legislației privind accesul minorilor în aceste spații care găzduiesc jocuri de noroc.

Părinții, poziție clară

Printre participanți s-au numărat inclusiv părinți, elevi și profesori. Părinții și profesorii au fost pentru desființarea acestor săli, pentru închiderea lor având în vedere că, potrivit specialiștilor, jocurile de noroc pot cauza dependență, traume, pierderi financiare și sociale grave. Da, așa este, dar, credem noi, închiderea sălilor fizice nu va face decât să dezvolte și mai mult jocurile de noroc virtuale. Încercați și căutați jocuri de noroc online. O să rămâneți surprinși de ofertele primite instant, de accesul aproape liber pentru oricine. Este clar că închiderea sălilor fizice nu rezolvă problema, ci o deviază, o duce într-o altă zonă.

Cum rămâne cu Loto-Prono, cu țigările și alcoolul

Patronul unei alte firme din domeniu a atras atenția asupra faptului că joc de noroc înseamnă inclusiv extragerea de la Loteria Română, biletele cu numere. Același administrator de firmă a arătat cu degetul spre țigări și alcool. Păi extragerile de la Loteria Română, țigările și alcoolul nu pot cauza dependență? Nu e aceeași poveste? Au fost și voci care au solicitat în cadrul dezbaterii să se respecte cu strictețe legislația, iar accesul minorilor să fie strict interzis în sălile de jocuri de noroc, dar și pe platformele cu jocuri online. „Păi dacă ne închid pe noi, să închidă și Loteria Română, să interzică și vânzarea de tutun și alcool. Există restricții, dar cum se face că fumează și tineri cu vârsta sub 18 ani. Cum se poate? Ne răspunde cineva?”, a mai spus același patron. Rămâne de văzut dacă discuțiile vor continua sau Consiliul Local va emite o hotărâre și va fi supusă votului.