Populația este îndemnată să respecte programul de vizite la Spitalul Județean din Zalău

Oficialii Spitalului Județean de Urgență din Zalău îi îndeamnă pe aparținătorii pacienților să respecte programul de vizită în saloanele unității medicale. „Ne dorim ca pacienții să beneficieze de îngrijire în siguranță, dar și de sprijinul familiei, tocmai de aceea vă rugăm să respectați programul de vizită”, este mesajul unității spitalicești.

Programul de vizită:

Luni – Vineri: 15 – 17

Sâmbătă/ Duminică și sărbători legale: 13 – 15

Secția ATI: zilnic între 12:30 – 13:30

O precizare importantă este că un pacient poate fi vizitat de un aparținător pentru o perioadă de 15 de minute. Aparținătorii sunt îndemnați să respecte indicațiile personalului medical. Este interzis accesul în spital a persoanelor aflate sub influența băuturilor alcoolice și a celor care suferă de boli transmisibile