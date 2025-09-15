Sâmbătă, legiunile romane se întorc la Porolissum

Iubitorii de istorie daco-romană sunt așteptați sâmbătă, 20 septembrie la Porolissum, începând cu ora 12, la un eveniment de reconstituire istorică. Taberele de reconstituire istorică vor fi instalate în incinta castrului roman, lângă Porta Praetoria. Vor avea loc prezentări de echipamente istorice, scene de luptă, antrenamente ale soldaților, tir cu arcul tradițional, jocurile în antichitate, meșteșuguri și echitație. Activitățile propuse sunt parte componentă a proiectului „Porolissvm: prietenul tinerilor”, ediția a treia, finanțat de Consiliul Județean Sălaj, care are ca scop principal promovarea patrimoniului istoric antic sălăjean. Accesul publicului la acest eveniment se va face pe baza biletului de intrare în complexul arheologic: preț bilet adult – 11 lei; preț bilet elev/student/pensionar – 6 lei, iar copiii cu vârsta sub 7 ani au acces gratuit. Accesul este gratuit și pentru persoanele cu dizabilități și invalidități, precum și asistentul personal al acestora. Evenimentul este organizat de Asociația „Amicii Muzeului”.

