Simpozionul „Biserica întemnițată” are loc săptămâna aceasta la Casa Memorială „Iuliu Maniu”

Cea de-a treia ediție a simpozionului științific dedicat marelui om politic Iuliu Maniu și familiei sale, cu tema „Biserica întemnițată” va avea loc în data de 19 septembrie 2025, la Casa Memorială „Iuliu Maniu”. Manifestarea este organizată de Muzeul Județean de Istorie și Artă din Zalău, alături de Casa Memorială „Iuliu Maniu” de la Bădăcin, în cadrul Anului Jubiliar „Cardinal Iuliu Hossu”.

Zeci de cercetători și specialiști prezenți

Evenimentul va reuni 26 de cercetători și specialiști din București, Lugoj, Alba Iulia, Cluj-Napoca, Baia Mare, Satu Mare, Oradea și Zalău.

Deschiderea oficială va avea loc începând cu ora 9.30, în prezența P.S. dr. Virgil Bercea, episcopul Eparhiei Române Unite cu Roma Greco-Catolică Oradea, însoțit de un grup de elevi de la Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu” Oradea. Simpozionul se desfășoară pe două secțiuni tematice:

⦁ „Din viața și activitatea episcopului Iuliu Hossu”,

⦁ „Biserica întemnițată”, dedicată represiunii regimului comunist împotriva bisericii.

Programul include comunicări științifice, dezbateri și momente de dialog între participanți, urmărind atât recuperarea memoriei istorice, cât și promovarea valorilor de credință, rezistență și demnitate.

O mai bună înțelegere a istoriei

„Prin ediția a treia a simpozionului științific dedicat lui Iuliu Maniu și familiei sale, dorim să aducem în atenția publicului o temă de mare sensibilitate: „Biserica întemnițată”. Este vorba despre istoria zbuciumată a bisericii, dar și despre destinele dramatice ale celor care au plătit cu libertatea și viața pentru credința lor. Simpozionul reunește cercetători din toată țara, care, prin comunicările lor, contribuie la o mai bună înțelegere a contextului istoric, dar și la păstrarea memoriei unei comunități care, în ciuda represiunii, nu și-a pierdut demnitatea și speranța. Considerăm că asemenea manifestări sunt esențiale pentru educația tinerei generații și pentru cultivarea respectului față de patrimoniul spiritual și istoric al României” – Dr. Marin Pop, istoric.

Simpozionul se înscrie în seria manifestărilor culturale și academice menite să pună în lumină personalitățile care au marcat istoria României și să păstreze vie memoria unei biserici persecutate, dar nu înfrânte.