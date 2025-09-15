Zeci de permise reținute și amenzi de peste 122.000 de lei pe șoselele din Sălaj

Weekendul care tocmai a trecut a fost unul plin de controale ale polițiștilor sălăjeni pe șoselele din întreg județul. În perioada 12–14 septembrie, oamenii legii au acționat pentru a preveni accidentele rutiere produse pe fondul consumului de alcool și altor substanțe, al vitezei excesive, dar și pentru a fluidiza traficul rutier.

Aproape 800 de persoane au fost legitimate în cele trei zile de controale, iar 757 de autoturisme au fost oprite pentru verificări. Acțiunea a fost una de amploare, iar 457 de șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest. Și de această dată, pentru neregulile constatate, polițiștii au aplicat sute de sancțiuni, în valoare totală de 122.431 de lei.

Dintre acestea, 107 au fost aplicate pentru nerespectarea regimului legal de viteză, 21 pentru nepurtarea centurii de siguranță, iar alte 192 pentru diverse abateri de la regimul rutier.

Zeci de permise reținute

Polițiștii rutieri au reținut 28 de permise de conducere, pentru încălcarea mai multor reguli de circulație, precum nerespectarea regimului legal de viteză, conducerea sub influența alcoolului, depășiri neregulamentare, nerespectarea culorii roșii a semaforului, precum și alte abateri de la regimul rutier. Totodată, au fost retrase 6 certificate de înmatriculare.

Vineri după-amiaza, polițiștii rutieri au identificat în trafic un bărbat de 39 de ani, din Șimleu Silvaniei, în timp ce conducea un autoturism pe DN1F. În urma verificărilor, oameni legii au constatat că plăcuțele cu număr de înmatriculare provizoriu erau expirate încă din data de 3 septembrie. Polițiștii au întocmit un dosar penal, iar cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul neînmatriculat.

Tot în aceeași zi, un bărbat de 43 de ani, din județul Neamț, a fost oprit în trafic și testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 0,48 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la o unitate medicală pentru recoltarea probelor biologice, în vederea stabilirii cu exactitate a alcoolemiei. În acest caz, cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Serviciului Rutier Sălaj, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.