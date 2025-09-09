Sălajul, printre județele unde au avut loc accidente mortale la locul de muncă

Datele oficiale arată că, în primele trei luni ale acestui an, 13 persoane și-au pierdut viața în urma accidentelor de muncă. Deși numărul acestora a scăzut semnificativ, cu aproape 70% față de aceeași perioadă a anului trecut, astfel de tragedii s-au produs în 11 județe ale țării, inclusiv în Sălaj, potrivit datelor publicate de Ministerul Muncii.

Cele mai multe accidente mortale au avut loc, cu precădere, în activități nedeclarate, dar și în alte domenii de activitate, precum comerțul cu amănuntul, transporturile terestre și industria alimentară.