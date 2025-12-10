Personalitatea scriitorului şi profesorului Vasile Avram, omagiată printr-un eveniment la Biblioteca Județeană

Personalitatea scriitorului şi profesorului Vasile Avram va fi omagiată printr-un eveniment organizat în sala de lectură a Bibliotecii Județene „I. S. Bădescu” Sălaj, ce va avea loc joi, 12 decembrie, începând cu ora 10.

Născut la 17 iunie 1940, în localitatea sălăjeană Lemniu , Vasile Avram a urmat cursurile primare în satul natal, iar mai apoi, cele gimnaziale și liceale la Dej. Mai mult, Vasile Avram este absolvent al Facultății de Filologie din Cluj, în 1967, iar în 1998 și-a susținut doctoratul în etnologie la Universitatea din București, cu teza „Mit și religie în tradiția românească”.

De-a lungul anilor, acesta a fost profesor la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, director al Direcției pentru Cultură a Județului Sibiu și al Muzeului „Dumbrava Sibiului”. Mai mult, Vasile Avram a predat la Universitatea „Vasile Goldiș”, filialele Baia Mare, Satu Mare și Zalău, precum și la Facultatea de Jurnalistică din Sibiu.

A fost redactor la revista Transilvania în perioadele 1987-1990 și 2000-2001, iar în 2002 a devenit redactor al revistei Cetatea Literară. Post-mortem, a primit o medalie jubiliară de aur pentru opera dedicată culturii române, iar Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu și Biblioteca Județeană „Astra” au dezvelit o placă comemorativă în onoarea sa.

De-a lungul timpului, Vasile Avram a colaborat numeroase publicații, precum Tribuna, Astra, Tribuna Sibiului, Transilvania, Porolissum, Casa, Informația Harghitei, Continent, Memoria ethnologică, Renașterea, Curierul de Transilvania, Opinia Publică, Gazeta de Duminică, Dimineața și Cetatea Literară.

Printre operele sale se numără: „Spirala” (București, 1987), „Zeul din labirint” (Sibiu, 1989) și „Călătorii de Sâmbătă” (Nicula, 2004).

Evenimentul este organizat de Biblioteca Județeană „I. S. Bădescu” Sălaj, Colegiul Național „Silvania” Zalău, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” – filiala Zalău, Primăria comunei Letca și Școala Gimnazială Letca.