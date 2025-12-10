Sălăjeanul Ionuț Ilieș, chemat să le vorbească tinerilor despre infernul drogurilor

Sălăjeanul Sergiu Ionuț Ilieș, un fost consumator de droguri devenit un luptător împotriva morții albe și prezent în tot mai multe campanii antidrog organizate la nivel național, a fost prezent într-o nouă misiune frumoasă. Zilele trecute, Ionuț le-a vorbit elevilor de la Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „Basarab I” despre cât de periculoase sunt drogurile, despre infernul prin care a trecut și cum a reușit să scape. N-a fost singur în această misiune, ci alături de Imola Grama-Vajda – speaker în cadrul campaniei „Stop droguri, alege viața”. Vă redau aici o parte din povestea lui Ionuț, iar întreaga sa poveste o puteți citi în arhiva online a ziarului nostru. Ionuț a început să se drogheze în copilărie. Juca fotbal și avea nevoie de bani pentru a se muta la București. A început cu „verde”, substanțe vegetale, iar apoi a trecut la cele „grele”. Heroină, cocaină, pe toate le-a încercat. A ajuns la spital, era să moară de mai multe ori, a avut mai multe tentative de suicid, dar în cele din urmă a învins. Ionuț nu se mai droghează de ani buni. Mama lui l-a ajutat mult, i-a fost cel mai mare sprijin, a fost „leoaica-mamă”, îngerul său păzitor. Mama a fost cea care a stat lângă Ionuț când acesta era în infern, în sevraj, în cele mai cumplite momente. Acum, sălăjeanul vrea cu orice preț să îi ajute pe tineri să înțeleagă că drogurile omoară, că drogurile te bagă în pușcărie sau în spital, dar omoară și tot ce este în jurul consumatorului, a celui dependent. Fostul consumator a fost chemat deja să le vorbească liceenilor din mai multe județe, din Mureș, la Brașov, dar și în alte colțuri ale țării. Crede că drogurile sunt cea mai mare amenințare pentru actuala generație de tineri, iar cea mai bună cale de atac este mărturia celor care au trecut prin infern, dar au reușit să iasă la lumină.

