Școala Populară de Arte și Meserii își reia cursurile

Luni, 15 septembrie, începe noul an școlar la Școala Populară de Arte și Meserii, secție a Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj. În prima sesiune de înscrieri, în anul școlar 2025-2026, la unitatea de învățământ s-au înregistrat 154 de persoane, din care admise în anul I de studiu au fost în număr de 92, după cum urmează: canto muzică ușoară și clasic: 19 elevi înscriși – 10 elevi admiși; canto popular și inițiere folclor: 16 elevi înscriși – 12 elevi admiși; orgă și acordeon: 23 elevi înscriși – 5 elevi admiși; pian: 17 elevi înscriși – 13 elevi admiși, instrumente de suflat: 9 elevi înscriși – 4 elevi admiși; chitară: 12 elevi înscriși – 4 elevi admiși; vioară: 18 elevi înscriși – 8 elevi admiși; pictură: 9 elevi înscriși – 8 elevi admiși; pictură copii: 3 elevi înscriși – 2 elevi admiși; dans popular secția română: 25 elevi înscriși – 23 elevi admiși, iar la dans popular, secția maghiară: 3 elevi înscriși – 3 elevi admiși. Cea mai mare concurență a fost la clasele de orgă, cu un procent de 4,6 elevi pe un loc și chitară, cu un procent de 3 elevi pe un loc. În perioada următoare se va organiza a doua sesiune de înscrieri pentru specializările: pictură copii, dans popular secția română, dans popular secția maghiară, design vestimentar și țesut-cusut. În anul școlar trecut, au finalizat cursurile un număr de 396 de cursanți. Deschiderea anului școlar 2025-2026 la Școala Populară de Arte și Meserii va avea loc luni, 15 septembrie 2025, de la ora 17, în Sala „Porolissum” de la Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj. Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.

Share Whatsapp Email