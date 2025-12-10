Investigația Recorder redă blocajele în justiție. Un dosar din Sălaj stă încă pe loc

Cea mai recentă investigație Recorder scoate la iveală modalitățile prin care unele dosare de corupție ar fi împinse spre prescriere ori blocate în sistemul judiciar. Materialul include declarații ale unor judecători și procurori, printre care fostul șef al Direcției Naționale Anticorupție, Crin Bologa, fost procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Zalău și fost procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj, dar și procurorul militar Liviu Lascu. În investigație apar și membri ai Consiliului Superior al Magistraturii, împreună cu magistrați care au vorbit sub anonimat, relatând presiuni, blocaje administrative și intervenții asupra unor dosare sensibile de corupție din România.

Mai multe dosare sunt prelungite în mod repetat, iar unele cazuri implică schimbări în momente importante ale completurilor de judecată sau reluarea proceselor. În plus, condamnări inițiale sunt anulate în apel sau ajung să se prescrie. Spre exemplu, cazul fostului primar Marian Vanghelie a trecut prin cinci completuri înainte de prescrierea faptelor. Mai mulți procurori intervievați de Recorder susțin că astfel de situații nu ar fi accidentale, ci fac parte dintr-o tendință de slăbire a anchetelor. În paralel, se observă numeroase plecări din DNA, instituție considerată de regulă o reușită într-o carieră în justiția românească, pentru absolvenții de drept, iar unii procurori afirmă că au existat situații în care anchetele lor ar fi fost blocate, cauzele rămânând în aer.

Caz din Sălaj

În acest context sensibil descris de Recorder, apar și anumite semne de întrebare în Sălaj, care se află în cercetare de aproximativ cinci ani, existând mai multe termene de judecată. Cel mai recent:

„Solutia pe scurt: În temeiul art. 425 ind. 1 alin. 7 pct. 1 lit. b rap. la art. 347 C.proc.pen., respinge ca nefondate contestaţiile formulate de către inculpaţii C.G.D. şi C.V.M. împotriva încheierii penale nr. 3/CP/08.01.2024 pronunțată de judecătorul de cameră preliminară din cadrul Tribunalului Cluj în dosar nr. 1456/84/2022/a1*. În temeiul art. 275 alin. 2 C.proc.pen., obligă inculpaţii contestatori la plata a câte 400 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în contestaţie. Definitivă. Pronunţată în camera de consiliu, azi, 05.05.2025.

Document: Hotarâre cameră consiliu 195/2025 05.05.2025” -portaljust.ro.

Proprietarii unui post local de televiziune din Sălaj sunt cercetați de cinci ani într-un dosar penal în care nu a fost stabilit încă un prim termen de judecată. Președintele Asociației ACS Volei Municipal Zalău, CVM, și soția acestuia, CGD, fost vicepreședinte al PSD Sălaj și acționar în cadrul clubului, au fost arestați preventiv în 2020 într-un dosar privind obținerea ilegală de fonduri și delapidare.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sălaj din acea perioadă, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de cei doi inculpați pentru săvârșirea infracțiunilor de obținere ilegală de fonduri în formă continuată, 26 de acte materiale, și delapidare în formă continuată, 228 de acte materiale, potrivit Agerpres.

În calitate de reprezentanți de fapt și de drept ai Clubului Volei Municipal Zalău, în perioada 2017-2020, aceștia ar fi obținut pe nedrept peste 1.200.000 de lei din bugetul local al Municipiului Zalău cu titlu de finanțări nerambursabile, prin prezentarea de documente false sau inexacte. De asemenea, prin întocmirea a 228 de înscrisuri care ar fi atestat în mod nereal remiterea unor sume de bani către jucători sau antrenori, inculpații și-ar fi însușit din conturile clubului peste 1.900.000 de lei.

Cei doi sunt cercetați și pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaj a anunțat într-un comunicat că, în dosarul înregistrat pe rolul instituției, prin rechizitoriul emis la 13 ianuarie 2025, s-a dispus trimiterea în judecată a inculpaților CGD și CVM pentru evaziune fiscală în formă continuată. Din probatoriul administrat ar rezulta că, în perioada 2007-2020, în calitate de administratori de fapt ai societăților MP SRL, PM SRL și DP SRL, ar fi omis în mod repetat evidențierea în contabilitate a operațiunilor efectuate și a veniturilor obținute, cauzând un prejudiciu total de 399.171 de lei, dintre care 362.560 lei TVA și 36.611 lei impozit pe profit. Dosarul a fost înaintat Tribunalului Sălaj, instanța competentă să judece cauza. Potrivit informațiilor de pe portaljust.ro, nu există un termen de judecată exprimat.