Fizioterapeuți din Zalău, lectori la Congresul Național al Colegiului Fizioterapeuților din România

Doi fizioterapeuți din Zalău, Bogdan Vereș și Nicole Pop, au participat în calitate de lectori la Congresul Național al Colegiului Fizioterapeuților din România, unul dintre cele mai importante evenimente dedicate profesioniștilor din domeniul fizioterapiei.

Participarea celor doi specialiști din Zalău la acest Congres Național, desfășurat la București sub egida Colegiului Fizioterapeuților din România, reprezintă un moment de referință pentru întreaga comunitate profesională din județul Sălaj. Este pentru prima dată când județul are reprezentanți în calitate de lectori la un eveniment de o asemenea amploare, care a reunit peste 300 de participanți fizic și peste 3.000 online, subliniind astfel contribuția și potențialul specialiștilor din Sălaj pe plan național.

Educație, recunoaștere și implicare profesională

Implicarea activă a fizioterapeuților din Zalău în cadrul congresului reflectă atât recunoașterea profesională la nivel național, cât și angajamentul față de dezvoltarea continuă a profesiei și a serviciilor oferite pacienților. „Este o onoare să putem participa la astfel de evenimente și să putem contribui la dezvoltarea profesiei de fizioterapeut în beneficiul pacientului”, a declarat Bogdan Vereș, fondatorul Kinedbo – Kinetoterapie și prevenție.

La rândul său, Nicole Pop a subliniat importanța schimbului de experiență și a educației continue: „Este o reală oportunitate să participăm la astfel de evenimente care consolidează profesia de fizioterapeut și, în același timp, ne oferă șansa de a învăța, de a împărtăși experiențe și de a contribui la îmbunătățirea continuă a serviciilor în beneficiul pacienților.”

Sprijinul echipei locale

Succesul participării la un astfel de congres nu ar fi fost posibil fără sprijinul colegilor de la Kinedbo. „Trebuie să le mulțumim și colegilor noștri de la Kinedbo: Câmpean Diana, Kui Andrea și Milaș Andrei pentru că ne sprijină și ne ajută când pregătim și susținem astfel de prezentări”, a mai adăugat Bogdan Vereș.

Importanța reprezentării Sălajului

Prezența fizioterapeuților din Zalău la un nivel atât de înalt este un semn clar al profesionalismului și al valorii pe care specialiștii locali o aduc domeniului fizioterapiei. Participarea în calitate de lectori la Congresul Național al Colegiului Fizioterapeuților din România nu doar că aduce recunoaștere pentru Kinedbo și pentru județul Sălaj, ci contribuie activ la educarea și formarea continuă a fizioterapeuților din întreaga țară.

