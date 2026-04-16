Șacalii, în ținta vânătorilor sălăjeni

Numărul șacalilor a crescut exagerat de mult în ultimii ani și în județul Sălaj, iar pagubele pe care aceste animale le pot provoca sunt mari. Fermierii au cerut în mai multe rânduri reducerea exemplarelor prin organizarea de vânători autorizate, lucru care se și întâmplă potrivit directorului Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj. Șacalul este intermediar între lup și vulpe, având forma generală asemănătoare cu a vulpii, dar blana cu aceeași structură cu a lupului, fiind numit de aceea și „lup auriu”. Este, ca toate canidele, un animal potențial omnivor, dar care preferă alimentația carnivoră. Se hrănește cu insecte, păsări, șoareci și alte rozătoare, dar și cu porumb, struguri etc. De asemenea este și necrofag. Activitatea sa este preponderent nocturnă. Împerecherea are loc primăvara, gestația durând aproximativ 60 de zile. Probleme nu sunt doar în Sălaj, ci și în celelalte județe. Potrivit experților, șacalii pot parcurge distanțe mari în căutarea de noi teritorii, iar asta face ca prezența acestor animale și în Sălaj să fie una tot mai des întâlnită.

