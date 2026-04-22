Percheziții DNA la Consiliul Județean Sălaj

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări în trei cauze penale ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2022 – prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv spălare de bani, în contextul achizițiilor unor lucrări de utilitate publică la nivelul Consiliilor Județene Bistrița-Năsăud și Sălaj, a anunțat instituția într-un comunicat de presă. În cursul zilei de 22 aprilie 2026, în baza mandatelor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 69 de locații situate pe raza județelor Bistrița-Năsăud, Cluj, Sălaj, Iași și municipiul București, fiind vizate sediile a două instituții publice, respectiv domiciliile unor persoane fizice și sediile/punctele de lucru ale unor operatori economici. De asemenea, în executarea unui ordin european de anchetă, se desfășoară activități de percheziție domiciliară și pe teritoriul statului francez. Acestea au loc cu sprijinul Direcției Naționale Anticorupție-Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Alba Iulia, Brașov, Iași, Oradea, Pitești, Suceava și Timișoara, EUROJUST, IPJ Alba, IPJ Cluj și IPJ Maramureș, SRPT Cluj-Napoca, precum și a Jandarmeriei Române.

Ce spune Consiliul Județean?

„La sediul Consiliului Județean au loc verificări efectuate de către organele de cercetare. Instituția noastră manifestă o deschidere totală și colaborează pe deplin cu autoritățile, punându-le la dispoziție toate documentele și informațiile solicitate pentru bunul mers al anchetei. Vă asigurăm că activitatea administrativă a instituției se desfășoară în parametri normali”, este mesajul instituției.

