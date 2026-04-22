Maria Ardelean, locul III la Olimpiada Națională de Limba Engleză

La Brașov a avut loc, în perioada 5-9 aprilie, Olimpiada Națională de Limba Engleză. Lotul județului Sălaj a fost format din elevii care au obținut premiul întâi la etapa județeană a olimpiadei, și anume:

• Moisi Denisa Gabriela, clasa a VII-a, Școala Gimnazială „Gheorghe Lazăr” Zalău (prof. coord. Ciurean Ramona);

• Ardelean Maria, clasa a VIII-a, Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” Zalău (prof. coord. Varga Manuela);

• Lupuț Gabriela, clasa a IX-a, secțiunea A, Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” (prof. coord. Spătar Denisa);

• Todoruț Răzvan, clasa a IX-a, secțiunea B, Colegiul Național „Silvania” Zalău (prof. coord. Cotoi Alina și Gorgan Daniela);

• Silaghi Olivia, clasa a X-a, secțiunea A, Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou (prof. coord. Chiș-Dan Irina);

• Andor Diana, clasa a X-a, secțiunea B, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău (prof. coord. Hossu Cristina);

• Popa Sonia, clasa a XI-a, secțiunea A, Colegiul Național „Silvania” Zalău (prof. coord. Man Cristian);

• Toth Scarlett, clasa a XI-a, secțiunea B, Liceul Pedagogic „Gheorghe Șincai” Zalău (prof. coord. Mocuța Marilena și Vișen Ioana);

• Bogdan Cynthia, clasa a XII-a, secțiunea A, Liceul Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou (prof. coord. Gog Anda);

• Rechișan Paula, clasa a XII-a, secțiunea B, Colegiul Național „Silvania” Zalău (prof. coord. Man Cristian).

Eleva Maria Ardelean, de la Școala Gimnazială „Simion Bărnuțiu” din Zalău a obținut premiul al III-lea.

M. S.