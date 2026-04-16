Urme de urs lângă Șamșud

Din fericire, în ultimele luni, prezența urșilor în pădurile Sălajului a fost din ce în ce mai rară, potrivit directorului Asociației Județene a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi Sălaj, Cristian Crișan. Acesta a precizat că în ultima perioadă, urme de urs au fost observate de vânători în zona localității Șamșud. În această primăvară, în Sălaj se desfășoară monitorizarea și estimarea efectivelor speciilor de urs brun, lup, râs și pisică sălbatică. Acțiunea este organizată de Direcția Județeană de Mediu Sălaj împreună cu gestionarii fondurilor cinegetice acţiunea de evaluare a efectivelor pentru speciile de animale sălbatice strict protejate, respectiv: urs brun, lup, râs şi pisică sălbatică, conform metodologiei de evaluare stabilită de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

Acolo unde fondurile cinegetice se suprapun peste arii naturale protejate, evaluarea se va face separat pentru aceste suprafeţe, iar la evaluare vor participa şi administratorii acestor arii naturale protejate. Evaluarea se va întocmi pe fonduri cinegetice şi se va analiza și centraliza la nivel de judeţ, pe fonduri cinegetice și gestionari. Situaţiile centralizate la nivel de judeţ de către Direcția Județeană de Mediu Sălaj vor fi transmise Agenţiei Naţionale pentru Mediu și Arii protejate pentru a fi înaintate Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.

