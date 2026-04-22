Cărțile aduc pasionații de lectură la aceeași masă în Jibou

Societatea avansează, iar în ultimii ani pare că realitatea înconjurătoare prinde tot mai mult contur în mediul virtual. Multe voci susțin că efectele digitalizării vor fi resimțite din plin, inclusiv în plan cultural, însă se pare că inițiativele bune pot ține trendurile în loc.

Și cum cărțile au ajuns la îndemâna oricui, chiar și la un click distanță, cluburile de lectură și întâlnirile pasionaților de citit nu se pierd, ci, dimpotrivă, prind și mai multă culoare.

Club de lectură la Jibou

Deși pare că ecranele au acaparat totul, cărțile și o comunitate unită pot duce cititul la un alt nivel. Biblioteca Județeană „I. S. Bădescu” Sălaj și Book Society România lansează împreună Book Talk Jibou – un club de lectură găzduit de Biblioteca Orășenească Jibou, ce promite să devină locul în care oamenii se regăsesc în jurul poveștilor care contează.

Acest demers reprezintă o continuare a parteneriatului dintre biblioteca sălăjeană și Book Society România, o colaborare care a demonstrat că lectura poate constri comunități autentice și active. Noul club vine ca un răspuns la interesul tot mai crescut al publicului pentru întâlniri culturale vii, dialoguri reale și experiențe împărtășite în jurul cărților.

Prima întâlnire Book Talk Jibou va avea loc marți, 28 aprilie 2026, începând cu ora 16. Discuțiile vor fi moderate de Anca Beleiu, fondatoarea Book Society, unul dintre cele mai active proiecte de promovare a lecturii de la nivel național.

Valorificarea lecturii, un țel solid

Reprezentanții bibliotecii și-au propus de ceva vreme să valorifice și mai mult lectura în aceste vremuri, mizând pe faptul că aceasta poate deveni un punct de legătură între oameni:

„Biblioteca Județeană Sălaj își asumă, de ani buni, misiunea de a crea contexte în care lectura să devină un liant între oameni. Extinderea proiectului Book Talk în Jibou este o confirmare a faptului că publicul are nevoie de astfel de spații vii, în care cartea devine pretext pentru dialog, reflecție și comunitate. Suntem onorați să colaborăm cu Book Society Romania și cu bibliotecile orășenești din județ, iar energia Ancăi Beleiu aduce un plus de dinamism și profesionalism acestui demers. Credem cu tărie că Book Talk Jibou va deveni un reper cultural local și un model de bună practică în promovarea lecturii”, după cum a declarat Mariana Marian, managerul bibliotecii.

De asemenea, apetitul pentru cărți se amplifică, iar nevoia unor comunități care împărtășesc idei similare este una reală:

„Colaborarea cu Biblioteca Județeană și cu bibliotecile orășenești este o bucurie reală pentru mine, iar interesul participanților arată clar că, dincolo de percepții, există în continuare un apetit autentic pentru lectură. Cred că, astăzi mai mult ca oricând, avem nevoie de comunități în care să ne regăsim alături de oameni cu valori și interese comune, iar cărțile au această putere discretă de a aduce oamenii împreună. Sunt recunoscătoare pentru încrederea oferită de Biblioteca Județeană Sălaj în cadrul acestui proiect. Totodată am convingerea că acest demers va crește firesc, pas cu pas, iar în timp tot mai multe cluburi de lectură vor prinde viață, în județul Sălaj”, transmite Anca Beleiu.