Pintea și campania PSD

Partidul Social Democrat a lansat zilele trecute o amplă campanie în mediul online cu privire la intenția de a retrage sprijinul pentru premierul Ilie Bolojan. Politicienii social-democrați au publicat pe rețelele sociale mesaje și postări care au ajuns virale. „Ajunge. Până aici. Votez la momentul adevărului. Din toată țara, cu o singură voce”, a fost mesajul publicat de deputați, senatori și oficiali ai Partidul Social Democrat, care anunțau retragerea sprijinului politic pentru premierul Bolojan din coaliție, înaintea referendumului intern la care au luat parte, în 20 aprilie, circa 5000 de social-democrați, printre care și sălăjeni.

În acele zile, când valul a fost unul uriaș, cu reacții diverse în opinia publică privind decizia PSD, a apărut în mediul online o astfel de postare cu fotografia senatorului sălăjean Ciprian Paul-Pintea, fost membru al Partidului Oamenilor Tineri. Ideea indusă era aceea a afilierii demnitarului sălăjean la social-democrați, informație dezmințită la scurt timp, atât de acesta, cât și de PSD Sălaj.

Pintea a transmis un mesaj prin care se delimitează de orice legătură cu partidul condus de Sorin Grindeanu și a respins informațiile, motivând că nu a fost membru al PSD și nu a avut nicio afiliere cu partidul.

Și PSD Sălaj s-a delimitat de senator, indicând că asocierea politicianului sălăjean cu partidul de guvernământ este o informație neadevărată, iar Pintea nu a fost și nu va fi niciodată membru al formațiunii.

Glume sau dezinformare?

În urma unei analize mai ample a mai multor platforme online de informare, pagini de informare sau de umor, precum și diverse personalități cunoscute pentru poziții politice, asocierea senatorului sălăjean cu partidul a fost tratată atât în glumă, în mod ironic, cât și în serios.

De-a lungul vremii, în special după retragerea senatorului din POT, au existat speculații potrivit cărora acesta s-ar fi afiliat formațiunii, informație dezmințită și în trecut. Postarea din campania de comunicare din ultimele zile a fost amplu răspândită pe Facebook. În timp ce pe alocuri a fost luată în serios, pe alte pagini cu tematică politică a fost tratată strict în scopuri umoristice.

Numele său apare în principal în postări pe Facebook, comentarii și meme-uri, unde este asociat ironic cu campania. Unele postări sugerează că „a intrat în scenă” sau că ar fi folosit sloganul, dar aceste afirmații provin din surse informale, neconfirmate.

Cel mai probabil, criticile sunt intensificate și de alte momente ce l-au adus pe demnitar în lumina reflectoarelor, precum CV-ul, ceea ce ar fi contribuit în a-l transforma într-o țintă pentru ironiile din mediul online.

Ideea este sugerată și de campania în sine a PSD, care a devenit rapid ținta glumelor, criticilor și a memelor pe internet, fiind percepută de mulți utilizatori ca exagerată sau neclară. Reacțiile critice au apărut în secțiunile de comentarii, iar situația a luat o altă întorsătură, ce a dus chiar și la limitarea interacțiunilor publicului pe unele pagini oficiale.