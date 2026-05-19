Riscurile din mediul virtual, dezbătute la Instituția Prefectului Sălaj

Instituția Prefectului Sălaj a găzduit astăzi o ședință pe care o apreciez datorită importanței temelor supuse dezbaterii și a discuțiilor purtate de participanți. Incluziunea digitală a persoanelor vârstnice a fost tema dezbătută astăzi în cadrul ședinței Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice. La ședință au participat reprezentanții mai multor asociații de persoane vârstnice, prefectul Claudiu Bîrsan, managerul Bibliotecii Județene Sălaj – Mariana Marian și directorul Exim Bank -Filiala Sălaj – Adela Mocan. Tema întâlnirii a adus în discuție nevoia tot mai mare de sprijin pentru seniorii care trebuie să se adapteze unei societăți din ce în ce mai digitalizate. De la utilizarea telefonului mobil și accesarea serviciilor online, până la relația cu instituțiile publice sau platformele bancare, alfabetizarea digitală devine un instrument esențial pentru păstrarea independenței și conectării sociale. În cadrul ședinței au fost prezentate inițiative și exemple de bune practici privind: instruirea în utilizarea tehnologiei și a serviciilor online; facilitarea accesului la platforme digitale pentru servicii publice, culturale si bancare și colaborarea dintre instituții, biblioteci și organizații locale pentru dezvoltarea unor programe accesibile seniorilor.

Managerul Bibliotecii Județene „Ioniță Scipione Bădescu” Sălaj Mariana Marian, a vorbit despre activitățile pe care instituția pe care o coordonează le organizează în sprijinul seniorilor. Este vorba de programe gratuite în care participanții învață să utilizeze calculatorul, internetul, platformele sociale, inclusiv să folosească instrumente electronice de plată, dar și să se ferească de capcanele tot mai prezente în mediul virtual.

Atenție la falsele servicii bancare virtuale

Un rol important în această întâlnire l-a avut directorul Exim Bank Sălaj, Adela Mocan, care a vorbit despre necesitatea de a nu divulga nimănui datele noastre de identificare, coduri de acces la conturi bancare, datele cardului bancar și alte informații personale, totul din dorința de a preveni eventuale înșelăciuni, încălcări ale legii care sunt tot mai prezente și în Sălaj, din păcate. Prezența Adelei Mocan a fost una firească, educațională pentru cei prezenți. Directorul sucursalei bancare a îndemnat populația să fie atentă atunci când i se solicită prin mesaje necunoscute date de identificare, informații personale, pentru evitarea înșelăciunilor. Da, astfel de întruniri ar trebui organizate mai des și cu un public mai numeros.