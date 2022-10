Proiect: voucher de 200 de lei pentru becuri LED

Proiectul de ordin de la Ministerul Mediului conține ghidul de finanţare a Programului privind creșterea eficienței energetice prin înlocuirea becurilor convenționale cu becuri LED. Cei ce se înscriu în program vor putea beneficia de un voucher în valoare de 200 de lei la achiziţionarea a cel puțin unui bec cu LED, cu condiția predării unui număr echivalent de becuri convenționale. Înscrierea se va face, ca și în cazul programului Rabla pentru electrocasnice, într-o aplicație electronică gestionată de Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Va putea participa la acest program oricine îndeplinește următoarele condiții:

– are domiciliul în România;

– nu are obligaţii restante la bugetul de stat şi la bugetul local, conform legislaţiei naţionale în vigoare, la data achiziţionării becurilor cu LED;

– are vârsta de minimum 18 ani împliniţi în momentul înscrierii în aplicaţia informatică;

– este posesor al unui/ -unei buletin/ -cărţi de identitate valabil(e) în momentul înscrierii în program;

– se obligă să predea comerciantului, în momentul achiziţionării becurilor cu LED, un număr echivalent de becuri convenționale;

– îşi dă acordul cu privire la prelucrarea de către AFM a tuturor datelor şi informaţiilor furnizate, precum şi cu privire la transmiterea acestora către terţe instituţii sau persoane juridice în vederea verificării îndeplinirii tuturor obligaţiilor şi clauzelor prevăzute în ghid sau în scopul elaborării de situaţii şi statistici.

Noile becuri vor putea fi achiziționate doar de la magazinele ce se vor înscrie în program. Cei ce vor obține voucherele în valoare de 200 de lei le vor putea folosi în cel mult 7 zile de la publicarea listei cu solicitanţii aprobaţi.

