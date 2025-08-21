Pe internet, imagina lui Nicuşor Dan folosită pentru o fraudă

O fraudă de tip ”investiţii rapide”, în care este utilizată fraudulos imaginea preşedintelui României, circulă la ora actuală în mediul online, avertizează Directoratul Naţional pentru Securitate Cibernetică (DNSC).

”Circulă pe internet o fraudă care foloseşte imaginea preşedintelui Nicuşor Dan promovând o aşa-zisă ‘oportunitate de investiţie’ cu promisiunea unor câştiguri miraculoase. Reamintim: astfel de clipuri deepfake reprezintă o metodă de fraudă online, construită pentru a manipula emoţiile şi a convinge potenţialele victime să furnizeze date personale sau să transfere bani către atacatori”, subliniază instituţia, într-o postare publicată, miercuri, pe pagina sa de Facebook.

Specialiştii DNSC au întocmit o listă cu sfaturi de securitate, destinate utilizatorilor de Internet: vigilenţă la materialele video în care persoane publice promovează ”investiţii sigure” sau câştiguri rapide; verificarea sursei şi accesarea doar site-urile oficiale ale instituţiilor; evitarea accesării de linkuri primite în reclame suspecte; fără oferirea de date personale sau financiare pe site-uri necunoscute.

În plus, experţii recomandă raportarea imediată a paginilor suspecte către platforma social media pe care au fost postate, dar şi către DNSC, la numărul unic 1911 sau completarea formularului pnrisc.dnsc.ro.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro