Vicepremierul Tanczos Barna a declarat că al doilea pachet de măsuri fiscale pregătit de Guvern nu va include o reformă a sistemului de pensionare pentru militari şi poliţişti. Totuşi, pachetul prevede interdicţia de a cumula pensia cu salariul, măsură care se va aplica şi în cazul cadrelor militare şi al foştilor poliţişti, aceştia urmând să fie obligaţi să opteze.
Într-o intervenţie la Digi24, Tanczos Barna a subliniat că, deşi sistemul de pensii nu va fi modificat, limitarea cumulului pensie-salariu este o schimbare importantă: „Este un lucru absolut normal. Dacă ai ieşit la pensie la 50 de ani şi te-ai reangajat la stat, nu mi se pare normal să cumulezi salariul cu pensia. Este o reformă substanţială, care se va aplica imediat, de exemplu”.
Vicepremierul a precizat că proiectul legislativ prevede în mod explicit obligaţia celor vizaţi de a alege între pensie şi salariu.
One Thought to “Al doilea pachet fiscal nu schimbă pensiile militarilor şi poliţiştilor”
Militarii au pensii foarte mari, o pensie de 6000 lei, care pentru ei este una mica, se echivaleaza cu una de 20.000 lei pe contributivitate, pentru ca o folosesc pe o perioada de trei ori mai mare si cu o stare de sănătate bună.