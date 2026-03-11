Probleme la eliberarea cărții electronice de identitate

Primăria Zalău informează că în momentul de față, programul de eliberare a Cărții Electronice de Identitate de la ghișeele Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Zalău funcționează cu dificultate.
Se menționează că aplicația informatică utilizată este implementată și gestionată de Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor București, iar problema tehnică înregistrată afectează, în prezent, activitatea serviciilor de evidență a persoanelor la nivel național.
M. S.