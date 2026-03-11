Începe „Luna Curățeniei de Primăvară” la Zalău

În perioada 15 martie – 15 aprilie, Primăria Municipiului Zalău demarează a 29-a ediție a acțiunii „Luna Curățeniei de Primăvară”. Acțiunea urmărește implicarea comunității în menținerea curățeniei orașului, prin activități de ecologizare, igienizarea spațiilor publice și plantări de arbori și arbuști.

Persoanele fizice sau juridice care doresc să se alăture programului sunt rugate să își exprime intenția printr-un e-mail la adresa corpcontrol@zalausj.ro sau telefonic, la numărul 0732 450 522.