Un nou volum semnat Viorel Mureșan

A apărut, în colecția „Scriitori sălăjeni” a Editurii „Caiete Silvane”, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj și al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, volumul „Biblioteca turnantă” de Viorel Mureșan. Textele din acest volum au apărut în revistele „Caiete Silvane” (Zalău), „Steaua” (Cluj-Napoca), „România literară” (Bucureşti) și „Littera Nova” (Spania).

Cartea va fi lansată la Zilele revistei „Caiete Silvane” (20 martie 2026).

„Calitatea dominantă a criticului este spiritul asociativ, capacitatea de-a face legături între scrieri din spații culturale diferite, pe baza unor trăsături comune, mai greu sesizabile, de obicei de natură tematică. Antrenând memoria culturală în stabilirea unor corelații subtile, cu cât mai îndepărtate cu atât mai ingenioase, Viorel Mureșan așează poeziile în serii tematice de largă cuprindere și scoate la iveală concordanțe neașteptate între versurile unor poeți români sau între cele ale unor poeți români și ale unor poeți străini. Astfel de conexiuni, având termenii îndepărtați, pot fi realizate numai de un critic erudit, cu o cultură întinsă, pregătit prin studiu îndelungat să raporteze poezia română la marile repere ale poeziei occidentale.” (Gheorghe Perian)

„Într-o bibliotecă rotitoare în jurul unui pivot, eu aş vedea mai întâi nimbul ei teatral. Oricât m-aş strădui să nu fie aşa, cărţile aşezate pe paletele ei nu mi le pot reprezenta în alt chip, decât ca pe nişte actriţe şi actori tineri, care vin din umbra unor culise, aprind – când trec prin dreptul meu – câteva panglici de hârtie, le flutură o vreme, fac câte o reverenţă, apoi pleacă, lăsând în urmă o mireasmă de fum. Şi, pentru că scândura de sub tălpile lor se învârte, nimic nu mă opreşte s-o asemăn cu o vârtelniţă de pe care, capătul firului odată apucat cu mâna, aş putea să trag de el oricât. Apoi, pentru fiecare actriţă sau actor tânăr, care s-a înclinat puţin când a trecut pe la mine, voi zăbovi făcând pe firul din mâna mea câte un nod.” (Viorel Mureșan)

Viorel Mureșan este poet, eseist şi critic literar. Membru al Uniunii Scriitorilor din România și al Asociației Scriitorilor din Județul Sălaj. Redactor-șef adjunct al revistei „Caiete Silvane”. Cea mai recentă carte publicată la Editura „Caiete Silvane”: „Arca poeziei” (ediția a III-a), 2026. Premii: Premiul „Lucian Blaga” al Filialei Cluj a USR (2023); Premiul „Majestatea Sa Margareta al Casei Regale a României”, Săvârșin, 2024.

Cartea poate fi achiziționată de pe site-ul editurii,

În format tipărit – https://www.edituracaietesilvane.ro/produs/biblioteca-turnanta/

În format e-book/pdf – https://www.edituracaietesilvane.ro/produs/biblioteca-turnanta-e-book-pdf/

