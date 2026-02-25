Plafonarea mărcii proprii la 20% la raft, criticată dur de comercianţi

Florin Barbu, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, a propus în Consiliul AgriFish al Uniunii Europene limitarea la 20% a produselor marcă proprie la rafturile marilor magazine. Florin Barbu a motivat această propunere ca „o măsură benefică pentru producătorii locali” şi că „în magazinele de retail trebuie să rămână brandurile naţionale, nu marca proprie”.

Florin Barbu a precizat: „Practic, vedem în magazinul de retail că litrul de lapte marcă proprie este 5 lei, iar brandul românesc este 10 lei. Asta înseamnă că adaosul comercial pentru brandul românesc este foarte mare. Dacă se citeau cu atenţie declaraţiile mele şi solicitările mele de modificare a Directivei 633 privind practicile comerciale neloiale, se observa că am cerut ca, pe fiecare categorie de produs, adaosul comercial să fie acelaşi. Atâta timp cât se vinde un produs marcă proprie cu 5 lei, iar producătorul are preţ de 10 lei, eu nu cred că este un lucru bun şi sănătos. (…) Este o măsură benefică pentru producătorii români. În magazinele de retail trebuie să rămână brandul românesc, nu marca proprie”.

Practic, ministrul Agriculturii susţine că doreşte echilibrarea raportului de forţe dintre retaileri şi furnizori, prin limitarea mărcilor proprii, uniformizarea adaosurilor comerciale şi tăierea practicilor considerate abuzive, precum „eliminarea refacturării rabatului şi remizelor” sau „reglementarea discounturilor practicate de marii retaileri, pe seama producătorilor autohtoni”.

Retailerii au reacţionat dur faţă de propunerea ministrului Florin Barbu. Feliciu Paraschiv, vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale a Comercianţilor Mici şi Mijlocii din România, avertizează că plafonarea la 20% a mărcilor proprii riscă să lovească exact în cei pe care politica publică ar trebui să-i protejeze: consumatorii cu bugete limitate şi producătorii mici integraţi în lanţurile de distribuţie prin aceste branduri.

„Din punctul nostru de vedere, este o măsură destul de intruzivă asupra pieţei libere. Piaţa ar trebui lăsată liberă. Observăm foarte multe încercări de intervenţie: plafonarea preţurilor, limitarea adaosului comercial pe toată gama de produse şi acum limitarea mărcii proprii. Marca proprie înseamnă o categorie de produse unde clientul are acces la cele mai mici preţuri. Sunt lanţuri de magazine în Europa unde există 80% marcă proprie. Implementarea propunerii ministrului Barbu va atrage cu siguranţă creşterea valorii produselor la raft, dar şi a diversităţii la raft. Vom avea mai multe produse, dar mai scumpe”, a declarat Feliciu Paraschiv pentru Digi 24.

PSD a intrat rapid în jocul susţinerii politice, cerând unitate în Parlamentul European pentru promovarea propunerilor ministrului. „Propunerile avansate de ministrul Florin Barbu vizează protejarea producătorilor locali faţă de practicile abuzive ale marilor retaileri şi garantarea accesului produselor agroalimentare autohtone la rafturile marilor lanţuri de magazine. (…) În astfel de situaţii, toate forţele politice româneşti reprezentate în Parlamentul European trebuie să acţioneze unitar pentru susţinerea interesului naţional”, se arată într-un comunicat de presă emis de PSD.

Cert este că, în timp ce ministrul vorbeşte despre „măsuri benefice pentru producători”, comercianţii invocă riscul unei „măsuri intruzive asupra pieţei libere”, iar consumatorii rămân prinşi la mijloc între promisiunea unui brand românesc mai vizibil şi perspectiva unor etichete mai scumpe.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa. www.bursa.ro