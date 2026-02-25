A apărut Anuarul Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj 2025

O nouă ediție a Anuarului Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj a fost lansată. Aceasta este o publicație ce reflectă activitatea instituției în anul 2025, prin toate secțiile și compartimentele: Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, Școala Populară de Arte și Meserii, Ansamblul focloric „Meseșul”, Revista și Editura „Caiete Silvane”.

Anuarul poate fi citit online pe site-ul caietesilvane.ro, la secțiunea suplimente: https://caietesilvane.ro/wp-content/uploads/2026/02/anuar-2025-siteu.pdf.

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj este o instituție a Consiliului Județean Sălaj.