Românii achită printre cele mai mici taxe şi costuri asociate din Europa atunci când cumpără o locuinţă prin credit

Cumpărătorii unei locuinţe în Bucureşti achită printre cele mai mici taxe şi costuri asociate din Europa în momentul achiziţionării unei locuinţe prin credit ipotecar, de circa 2.500 de euro pentru un apartament mediu cu două camere, în timp ce cumpărătorii unui apartament similar din alte capitale europene plătesc în total costuri asociate care urcă şi la câteva zeci de mii de euro, arată o analiză realizată de brokerul online Ipotecare.ro pe baza datelor din statele analizate, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Costurile asociate în momentul cumpărării unei locuinţe, pe care le achită cumpărătorul, includ taxa de înregistrare a proprietăţii, costurile notariale, comisioanele de acordare a creditului ipotecar percepute de instituţiile finanţatoare, costurile de evaluare a proprietăţii şi eventualul cost al brokerului de credite, conform comunicatului.

În Bucureşti, costurile minime asociate cumpărării unei locuinţe prin credit ipotecar se ridică la 1,59% din valoarea proprietăţii sau aproximativ 2.530 de euro – în analiza Ipotecare.ro a fost luată în calcul o valoare de 107.500 de euro pentru un apartament cu două camere.

Cea mai mare pondere în costurile asociate în cazul Bucureştiului este deţinută de costurile notariale, care se ridică în medie la 1,5% – 2% din preţul proprietăţii, în timp ce comisionul de acordare a creditului are o valoare cuprinsă între zero şi 190 de euro, costul de evaluare a proprietăţii are o valoare medie cuprinsă între 100 şi 200 de euro, iar serviciile brokerului de credite sunt gratuite, potrivit comunicatului.

Pe de altă parte, costurile asociate plătite de cumpărătorul unei locuinţe sunt mult mai mari în cazul altor capitale din Europa şi pot ajunge şi la câteva zeci de mii de euro pentru un apartament mediu cu două camere. Spre exemplu, în regiune, cumpărătorul unei locuinţe în Sofia achită în medie 3,78% din valoarea proprietăţii, sau 5.125 de euro, în timp ce cumpărătorul unui apartament cu două camere din Budapesta achită în medie un cost suplimentar 5,48% din preţul proprietăţii, sau aproape 10.000 de euro, arată comunicatul remis redacţiei.

„În compararea diferitelor oraşe din Europa trebuie să fie luate în calcul şi costurile iniţiale asociate cumpărării unei locuinţe, care includ toate taxele şi costurile tranzacţiei – iar acestea cântăresc mult mai mult pentru un cumpărător comparativ cu costurile creditului în sine, care ajung să fie împărţite pe o durată de zeci de ani. Impactul costurilor asociate este mult mai mare şi, ţinând cont că acestea pot ajunge la câteva zeci de mii de euro în alte capitale analizate, pot reprezenta un factor decisiv în închiderea sau nu a tranzacţiei. Astfel, accesibilitatea cumpărării unei locuinţe în România, dată de raportul preţuri/salarii, este dublată şi de nivelul mai redus pe care îl au costurile asociate din ţara noastră”, a comentat Laurenţiu Bogdan, managing partner Ipotecare.ro.

Cumpărătorii unei locuinţe în Roma achită, în medie, un cost adiţional minim de 5,66% din preţul proprietăţii, sau circa 35.780 de euro, cel mai mare cost asociat fiind reprezentat de taxa de înregistrare a proprietăţii, care se ridică la 2% din valoare – sau 9% în cazul celei de a doua proprietăţi. În plus, intabularea ipotecii se taxează cu o valoare de 0,25%, costurile notariale minime se ridică la 2.000 de euro, comisioanele minime de acordare a creditului la 1,25% din valoarea proprietăţii iar comisionul brokerului de credite variază între 1% şi 3% din valoarea locuinţei – în calcul a fost avută în vedere o valoare medie de 202.000 de euro pentru un apartament cu două camere, potrivit comunicatului.

Similar, cumpărătorii unei locuinţe în Madrid ajung să plătească costuri minime asociate de 7,99% din valoarea proprietăţii, care pot urca la un minim de circa 20.500 de euro, iar cei din Amsterdam achită costuri minime de aproximativ 3% din valoarea proprietăţii, sau circa 15.000 de euro.

În general, cele mai mari costuri sunt cele de înregistrare a proprietăţii, care dacă în Bucureşti sunt egale cu zero, în Madrid urcă la 6% din preţul locuinţei, în Londra variază între 2% şi 5%, în Berlin sunt de 6% iar în Budapesta de 4%, şi de costurile notariale, care procentual variază între 0,2% în Chişinău şi 8% pentru proprietăţile mai vechi de trei ani din Paris.

Comisioanele pentru acordarea creditului ipotecar variază între zero în Bucureşti, Chişinău şi Varşovia şi 1,2% din valoarea proprietăţii în Paris, respectiv 2% din valoarea proprietăţii în Roma. Costurile de evaluare a proprietăţii variază în oraşele analizate între zero în Londra şi peste 1.000 de euro în Viena şi Londra, în funcţie de proprietate şi bancă, conform comunicatului.

Serviciile brokerului de credite sunt gratuite în România, Bulgaria, Cehia, Germania, Grecia, Polonia şi Ungaria şi pot ajunge la 1% – 2% din valoarea locuinţei în Spania, 1% – 3% din valoarea proprietăţii în Italia, 3% -4% din valoarea proprietăţii în Viena sau între 1.300 şi 2.000 de euro în Amsterdam.

