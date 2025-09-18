O construcție și zeci de tone de furaje, făcute scrum în Archid

Pompierii sălăjeni au fost solicitați să intervină pentru a stinge un incendiu de proporții în localitatea Archid. Incendiul a izbucnit în noaptea de marți spre miercuri într-o gospodărie gospodărească în care erau depozitați baloți de furaje. Echipajele au intervenit pentru localizarea și lichidarea incendiului, care se manifesta prin ardere generalizată la întreaga anexă și la cei 100 de baloți de plante furajere, însumând aproximativ 50 de tone. Cauza probabilă a izbucnirii incendiului a fost stabilită ca fiind amplasarea necorespunzătoare a materialelor combustibile faţă de mijloacele de încălzit. Flăcările au distrus construcția, o parte din bunurile depozitate și furajele. Pompierii au luptat cu flăcările aproximativ 10 ore și au reușit să lichideze incendiul, împiedicând extinderea incendiului și la imobilul învecinat.

