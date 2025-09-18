Zălăuan prins la volan fără permis din 2006 și cu mașina neînmatriculată

Un zălăuan de 57 de ani a fost reținut miercuri de polițiști pentru 24 de ore, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunilor de conducere a unui vehicul fără permis de conducere și conducere a unui vehicul neînmatriculat.

În dimineața zilei de marți, oamenii legii au oprit pentru control un autoturism fără plăcuțe de înmatriculare, pe strada „Pe Pustă” din localitatea Răstolțu Mare. În urma verificărilor, polițiștii au descoperit că mașina bărbatului avea plăcuțele de înmatriculare retrase încă din anul 2024.

Mai mult, oamenii legii au constatat că zălăuanul nu deținea permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, și nu de ieri, de azi, ci încă din anul 2006, perioadă în care i-a fost anulat.

Pentru toate aceste nereguli, cercetările continuă sub supravegherea unității de parchet competente.