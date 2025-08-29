Numărul persoanelor dispărute a crescut cu 70% la nivel mondial în ultimii 5 ani

Numărul persoanelor dispărute raportate Comitetului Internaţional al Crucii Roşii (CICR) a crescut cu aproximativ 70% în ultimii cinci ani, pe fondul intensificării conflictelor armate şi al migraţiei masive, a anunţat organizaţia cu sediul la Geneva. CICR face apel către state să îşi reafirme angajamentul de a respecta regulile războiului, relatează Reuters.

„Creşterea accelerată a numărului de persoane dispărute reprezintă o dură reamintire a eşecului părţilor aflate în conflict şi al susţinătorilor acestora de a proteja civilii în timpul războiului”, a declarat Pierre Krahenbuhl, directorul general al CICR.

Potrivit datelor organizaţiei, până la sfârşitul anului trecut erau înregistraţi circa 284.400 de dispăruţi, faţă de 169.500 în 2019. Printre cauzele principale se numără conflictele din Sudan, Gaza şi Ucraina. CICR subliniază că cifra reală a dispăruţilor este, cel mai probabil, mult mai mare.

Deşi Convenţiile de la Geneva din 1949 ar trebui să prevină astfel de situaţii, respectarea lor este în scădere, atrage atenţia CICR.

„Cu măsuri mai eficiente pentru prevenirea separării familiilor, protecţia persoanelor aflate în detenţie şi gestionarea corectă a situaţiilor celor decedaţi, numeroase familii ar fi scutite de o viaţă de incertitudine şi suferinţă”, a adăugat Krahenbuhl.

În prezent, CICR şi societăţile naţionale de Cruce Roşie şi Semilună Roşie desfăşoară activităţi de căutare şi de reconectare a familiilor prin reţeaua internaţională „Family Links Network”. Această misiune, începută încă din războiul franco-prusac din 1870, rămâne una dificilă, dar uneori cu rezultate pozitive: anul trecut, aproximativ 16.000 de persoane date dispărute au fost găsite.

