Zeci de hectare mistuite de flăcări la Chilioara, Derșida, Rus, Nușfalău și Mal

În cursul zilei de joi, efectivele Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Porolissum” al județului Sălaj au gestionat 22 de solicitări primite din partea populației, privind acordarea măsurilor de prim ajutor, stingerea incendiilor și operațiuni destinate protecției comunităților. Din totalul misiunilor, pompierii sălăjeni au intervenit în ultimele 24 de ore pentru localizarea și lichidarea a cinci incendii de vegetație uscată produse în localitățile: Chilioara, Derșida, Rus, Nușfalău și Mal, în urma cărora au ars aproximativ 26 hectare de vegetație uscată.

Pompierii vă recomandă: În contextul condițiilor meteorologice caracterizate de secetă și vânt, solicităm autorităților locale și cetățenilor să ia măsuri din competență pentru prevenirea unor astfel de evenimente, iar cetățenilor le reamintim că utilizarea focului deschis pentru arderea vegetației uscate este INTERZISĂ.

Atragem atenția asupra faptului că folosirea focului deschis pentru igienizarea terenurilor, arderea gunoaielor, a deșeurilor și a altor materiale combustibile poate avea consecințe grave, atât asupra mediului înconjurător și a solului, cât și asupra proprietății sau chiar a vieții oamenilor. În astfel de cazuri, flăcările se pot extinde cu repeziciune pe o suprafață mare, iar în condiții de vânt, incendiile de vegetație uscată sau de deșeuri menajere pot deveni și mai periculoase dacă se manifestă aproape de case, de rețele de electricitate sau de locuri cu pericol de explozie.

NU UITAȚI! Adoptarea unui comportament preventiv poate salva vieți și bunuri. Consultați sursele oficiale de informare unde regăsiți măsurile de comportare ce trebuie adoptate înainte, pe timpul și după producerea unei situații de urgență. M. S.