Junioarele din Hida, argint la Campionatul Național de Oină pe plajă

Campionatul Național Junioare III pe plajă s-a desfășurat zilele acestea la Eforie Nord.
Iată rezultatele:
A.C.S Ambiția Mădălin – A.C.S Galicea Mare 2 -12;
C.S Hida Sălaj – C.S Star Mioveni 9 – 0;
A.C.S Galicea Mare – C.S Star Mioveni 8 – 7;
A.C.S Ambiția Mădălin – C.S Hida Sălaj 2 – 6;
C.S Hida Sălaj – A.C.S Galicea Mare 5 – 8;
C.S Star Mioveni – A.C.S Ambiția Mădălin 7-0
Clasament final:
1. A.C.S Galicea Mare – 9 puncte;
2. C.S Hida Sălaj – 7 puncte;
3. C.S Star Mioveni- 5 puncte;
4. A.C.S Ambiția Mădălin-3 puncte.
Felicitări tinerelor sălăjence care se întorc acasă de fiecare dată cu tolba plină de medalii!
M. S.