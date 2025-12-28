Noile modele Dacia Spring, anunţate pe piaţa-cheie din Europa

Dacia a dat startul comenzilor pentru noul Spring facelift, un model care marchează cea mai importantă evoluţie de până acum a celui mai accesibil automobil electric al mărcii, conform Techrider. Actualizarea aduce motoare mai puternice, o baterie complet nouă şi o serie de modificări tehnice menite să îmbunătăţească performanţele, eficienţa şi comportamentul rutier, potrivit Techrider.

Conform sursei citate anterior, primele preţuri pentru noua Dacia Spring au fost anunţate pe pieţe-cheie din Europa, precum Franţa şi Marea Britanie. În ţara noastră, în prezent, este încă disponibil vechiul model, echipat cu motorul de 65 CP, a informat Techrider.

Pe piaţa franceză, a relatat sursa citată, clienţii pot deja comanda noul Spring cu motor de 70 CP, disponibil în nivelurile de echipare Essential şi Expression, precum şi versiunea de top, cu motor de 100 CP, oferită exclusiv în echiparea Extreme.

Cea mai importantă noutate nu este însă creşterea de putere, anunţă Techrider, ci schimbarea fundamentală la nivelul bateriei. Dacia a renunţat la bateria de tip NMC şi a trecut la tehnologia LFP (litiu-fier-fosfat), o soluţie tot mai populară, inclusiv în rândul producătorilor chinezi, a transmis sursa menţionată. Bateria LFP este mai sigură, mai stabilă termic şi permite o încărcare mai rapidă, în timp ce costurile de producţie sunt mai reduse, a subliniat Techrider. Dezavantajul acestei tehnologii rămâne densitatea energetică mai mică, ceea ce necesită un volum mai mare pentru aceeaşi capacitate, a mai ţinut să informeze sursa citată.

Pentru a menţine greutatea totală a maşinii şi autonomia, Dacia a redus capacitatea bateriei de la 26,8 kWh la 24,3 kWh, precizează Techrider. Chiar şi în acest caz, autonomia declarată WLTP rămâne la 225 km pentru ambele versiuni de motorizare, iar consumul mediu scade la 12,4 kWh/100 km, una dintre cele mai bune valori din segment, a mai transmis sursa menţionată anterior.

În Franţa, a relatat Techrider, preţul de pornire pentru Spring 70 CP este de 16.900 de euro în versiunea de bază şi ajunge la 18.900 de euro pentru echiparea Expression, niveluri similare cu cele ale vechiului model de 65 CP. Versiunea Spring 100 CP este listată la 19.700 de euro, a mai informat Techrider. În Marea Britanie, modelul de 70 CP porneşte de la 15.225 de lire, iar cel de 100 CP de la 16.225 de lire, echivalentul a aproximativ 18.750 şi, respectiv, 19.920 de euro, a adăugat sursa citată. Pentru a compensa lipsa subvenţiilor guvernamentale, Dacia oferă un bonus de achiziţie de 3.750 de lire, a mai relatat sursa amintită.

În ţara noastră, vechiul Spring de 65 CP este disponibil până la finalul anului la un preţ promoţional de 16.000 de euro, a informat Techrider, iar, după sărbători, este de aşteptat ca Dacia să deschidă comenzile şi pentru noua generaţie, cu un preţ de pornire estimat la 16.900 de euro pentru versiunea Spring 70 CP, similar cu cel din Franţa.

Dincolo de motorizări şi baterie, a relatat Techrider, Dacia a operat modificări importante la nivelul platformei. Distribuţia maselor între punţi a fost optimizată, şasiul a fost rigidizat prin introducerea barelor stabilizatoare pe puntea faţă, iar setările amortizoarelor şi arcurilor au fost revizuite. Începând cu echiparea Expression, Spring primeşte standard roţi de 15 inci, a mai amintit sursa citată anterior.

Dacia Spring, a mai relatat Techrider, păstrează toate echipamentele standard cunoscute, inclusiv funcţia V2L, care permite alimentarea dispozitivelor electrice externe direct de la bateria maşinii, la 220 V.

