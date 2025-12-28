Zăpada, așteptată și în Sălaj

Aproape că am uitat cum erau iernile adevărate în Sălaj. Zăpada este tot mai rară. Dar, șanse există, ne anunță meteorologii. Aceștia au anunțat că în următoarele zile, în județul Sălaj, vântul va sufla cu putere în zona munților Meseș și Plopiș și va fi asociat cu ninsori slabe, trecătoare, care vor fi viscolite. Ninsorile vor reveni în cursul zilelor de 30 și 31 decembrie, având și caracter de aversă. În aceste două zile va ninge în tot județul și se va depune strat subțire de zăpadă.
