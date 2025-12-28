Noul an ne întâmpină cu scumpiri la pompă

Noul an începe cu primele scumpiri, generate de creșterea accizelor și majorarea TVA la carburanți. Astfel, șoferii vor fi întâmpinați la pompă cu prețuri mai mari încă din 1 ianuarie 2026, după cum transmite Asociația Energia Inteligentă într-un comunicat de presă. Cu toate că modificările fiscale par moderate pe hârtie, efectul cumulat se traduce prin zeci de lei în plus la fiecare plin și câteva sute de lei pe an pentru fiecare automobilist.

Anul trecut, valoarea accizei pentru litrul de benzină era de 2,38 lei, iar pentru cel de motorină era 2,32 lei, iar cu un TVA de 21%, au ajuns în vara acestui an să-i coste pe șoferi 2,78 lei, respectiv 2,55. În urma scumpirilor de la începutul anului 2026, accizele ajung la 3,06 lei pentru benzină și 2,80 lei pentru motorină.

Deși creșterea prețurilor cu 30-33 de bani pe litru poate părea mică, efectul ei este constant și inevitabil, iar fiecare plin devine mai costisitor.