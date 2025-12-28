Sălajul, sub avertizare meteo

Administrația Națională de Meteorologie – ANM transmite noutăți privind avertizările meteorologice aflate deja în vigoare. Iarna pare că-și intră în drepturi în cea mai mare parte din teritoriu, printre care și în județul Sălaj. Mai multe regiuni sunt vizate de fenomene extreme, de ninsori și temperaturi scăzute, dublate de vânt puternic.

Potrivit informațiilor furnizate de meteorologi, Sălajul și cea mai mare parte a țării sunt vizate de un Cod galben, valabil începând de astăzi, 28 decembrie, și până luni dimineață, în jurul orei 10.

Vremea va fi rece, cu posibile ninsori viscolite în acest interval de timp și vizibilitate redusă sub 100 de metri, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Mai mult, vântul va fi puternic, resimțit încă de sâmbătă noaptea, în special la altitudini mai mari, iar rafalele vor atinge viteze cuprinse între 50 și 70 de kilometri/h.