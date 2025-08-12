Noi piste de biciclete în Zalău

Primăria Municipiului Zalău va amenaja, cu fonduri europene, piste de biciclete pe traseul cursurilor de apă din oraș. Proiectul este în faza de licitație pentru achiziția de lucrări, iar pentru implementarea acestui proiect a fost obținută finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), în valoare de 2.929.006,50 lei.
Cursurile de apă cuprinse în proiect în vederea amenajării pistelor de biciclete sunt:
– Valea Zalăului (pistă în lungime de 1.464 ml.),
– Valea Pietriș (pistă în lungime de 316 ml.),
– Valea Sărmaș (pistă în lungime de 748 ml.).
Prin intermediul acestui proiect vor fi amenajate trei trasee, cu o lungime totală de 2.528 metri.
M. S.