Tânăr urmărit internațional, prins de polițiștii sălăjeni

Un tânăr în vârstă de 22 de ani, originar din municipiul Zalău și dat în urmărire internațională, a fost prins de polițiștii sălăjeni luni, 11 august. În numele său, autoritățile din Olanda au emis un mandat european de arestare, după ce ar fi comis infracțiuni rutiere pe teritoriul statului olandez.

Astfel, după ce a fost depistat de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, cu sprijinul celor ai Poliției Municipiului Zalău, acesta a fost încarcerat și urmează să fie prezentat unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Cluj, în vederea demarării procedurilor de predare către autoritățile din Olanda.