Cititorii se pot bucura de un nou număr al revistei „Caiete Silvane”

O nouă ediție a revistei „Caiete Silvane” a apărut în format online. Numărul 247 din luna august a acestui an poate fi accesat de cititori. Publicația este editată de Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj, sub egida Uniunii Scriitorilor din România, Consiliului Județean Sălaj și Primăriei Municipiului Zalău.

Mai mult, varianta tipărită a revistei va fi distribuită începând de joi, 14 august 2025. Cei interesați pot descoperi mai multe detalii, accesând site-ul www.caietesilvane.ro, și se pot bucura de toate articolele celui mai nou număr accesând articolele în varianta digitală:

Daniel Săuca, Incendii & cultură,

1Viorel Mureșan, „Știi tu că lucrurile sunt zeii poeziei?”,

2Imelda Chința, Emilia Lanier Bassano versus William Shakespeare – adevăr sau ficțiune,

4 Marcel Lucaciu, Rememorări fulgurante,

6 ■ Catalogul Simpozionului Internațional de Arte Vizuale „Arta în Grădină”, ediția a XIII-a,

7Mihaela Meravei, Urma pașilor nevăzuți ai Iuliei Hasdeu,

8Alexandru Jurcan, Stalin și concertul pentru pian de Mozart,

9Terezia Filip, Iubirea – centru referențial într-o lume fără repere,

10 Ioan Bunta, Teofil Răchițeanu, „Nu-i nimic mai greu ca gîndu`”,

12Camelia Burghele: „Marcă înregistrată magică: doar pentru femei”,

13Daniela Sitar-Tăut, Ospiciul tăcerii: despre nebunia social acceptată,

14Carmen Ardelean, Ceasul care ticăie în trecut. Anatomia unui thriller,

16Dan Anghelescu, Totalitarismul românesc reflectat în romanele-parabolă,

17Menuț Maximinian, Sărbătorile Postului Sfintei Marii,

19 Vasile Hatos, „Drumuri spre Lumină”,

22Viorica Mureșan, „…Și nu te supăra, Doamne, pe noi”,

23Paul Farkas, Moshe B. Itzhaki, Scrisori către Radu,

25 Teodor Sărăcuț-Comănescu, Poeme pe linia de așteptare,

29Emilia Poenaru Moldovan, „Sub carnea unor povești”,

30Ioan-Vasile Bulgărean, Repartiția,

31Claudiu Gadiel Zaharie, Traian Ience, Marta Suciu, Scurt istoric al Școlii din Lupoaia,

32Viorel Gh. Tăutan, Priveghiul,

34Poeme de Codruța Vancea însoțite de o parodie semnată de Lucian Perța,

36Versuri de Pavel Farcău,

37Poeme de Alina Caraghin,

38 ■ Versuri de Silvia Bodea Sălăjan,

39Marin Pop, Daniel și Iuliana Deleu,

40Ioan F. Pop, Texte de trecut (in)existența,

44Simona Ardelean-Samanta, Filmografiile Simonei, The Intern (2015),

45 Daniel Mureșan, Cronica discului, Exo-X-Xeno – Luminous Voyage,

46Alice Valeria Micu, Delictul de educație, anatomia unor răni deschise,

47Alin Aurelian Vasilie, Emil Cioran – Un mercenar?,

49Elina Adam, Arta balansului pe muchia poemului,

50Daniel Săuca, Corina Știrb Cooper, Alexandru-Bogdan Kürti, Malaxorul de gustar,

51 Omagiații lunii august (din Baza de date a Bibliotecii Județene I.S. Bădescu Sălaj), coperta a III-a,

Arca poeziei, Jorge Guillén, Perfecțiunea cercului, traducere de Ștefan Aug. Doinaș, o rubrică de Viorel Mureșan, coperta a IV-a.

